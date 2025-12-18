Сегодня, 18 декабря, Киевский городской совет принял бюджет столицы и программу экономического и социального развития на 2026 год.

Об этом говорится на сайте КГВА.

Бюджет Киева на 2026 год

Так, бюджет Киева на 2026 год запланирован на уровне более 106 млрд грн. Он превышает стартовый бюджет 2025 года на 16 млрд грн.

По словам мэра Виталия Кличко, на сферу образования, в частности на повышение зарплат педагогам, предусмотрено почти 38 млрд грн. В расходах также предусмотрено создание безопасной образовательной среды: ремонты и строительство укрытий, цифровизация в учреждениях и т. д.

На транспортную отрасль заложили более 21 млрд грн. Общественный коммунальный транспорт в столице является дотационным.

По словам Виталия Кличко, только дотация общественного транспорта на 2026 год составляет 12 млрд грн.

На жилищно-коммунальную сферу в городском бюджете предусмотрено почти 7,5 млрд грн. Речь идет о ремонтах теплосетей, восстановлении поврежденных атаками объектов критической инфраструктуры, жилья киевлян.

Также средства из бюджета направят на установку резервного питания для системы водоснабжения и водоотведения, на защиту энергетических объектов.

– Продолжим выделять средства на программы софинансирования 70 на 30 и другие популярные среди домовых общин городские программы, – сообщил Виталий Кличко.

На социальную защиту запланировали почти 11 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем в 2025 году.

По словам мэра города, в Киеве проживает 750 тыс. пенсионеров, более 160 тыс. людей с инвалидностью, почти 100 тыс. ветеранов, и их количество постоянно растет.

С 2022 года в столицу переехало более 230 тыс. внутренних переселенцев, и на сегодняшний день уже более 400 тыс. ВПЛ.

На медицину предусмотрели 7,3 млрд грн. Кроме лечения, продолжится модернизация больниц, создание условий и инфраструктуры для реабилитации военных, а также внедрение безбарьерности в медицинских учреждениях.

На помощь ВСУ столица предварительно предусматривает не менее 2 млрд грн.

– В бюджете на этот год предварительно планировалось 5 млрд грн (на материально-техническое обеспечение воинских частей). Но на конец этого года общая сумма поддержки достигла более 12 млрд грн. В 2024-м – почти 10 млрд. Поэтому и на 2026-й предусмотренная сумма – не окончательная, – подчеркнул Кличко.

Также на сегодняшнем заседании Киевсовета депутаты приняли программу экономического и социального развития. В 2026 году по этой программе предусмотрено почти 12,9 млрд грн на реализацию проектов развития во всех сферах городского хозяйства.

