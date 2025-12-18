Сьогодні, 18 грудня, Київська міська рада ухвалила бюджет столиці та програму економічного та соціального розвитку на 2026 рік.

Про це зазначається на сайті КМВА.

Бюджет Києва на 2026 рік

Так, бюджет Києва на 2026 рік запланований на рівні понад 106 млрд грн. Він більший за стартовий бюджет 2025 року на 16 млрд грн.

За словами мера Віталія Кличка, на сферу освіти, зокрема на підвищення зарплат педагогам, передбачено майже 38 млрд грн. У видатках також передбачено створення безпечного освітнього середовища: ремонти й будівництво укриттів, цифровізація в закладах тощо.

На транспортну галузь заклали понад 21 млрд грн. Громадський комунальний транспорт у столиці є дотаційним.

За словами Віталія Кличка, тільки дотація громадського транспорту на 2026 рік становить 12 млрд грн.

На житлово-комунальну сферу у міському бюджеті передбачається майже 7,5 млрд грн. Йдеться про ремонти тепломереж, відновлення пошкоджених атаками обʼєктів критичної інфраструктури, житла киян.

Також кошти з бюджету направлять встановлення резервного живлення для системи водопостачання та водовідведення, на захист енергетичних обʼєктів.

– Продовжимо виділяти кошти на програми співфінансування 70 на 30 та інші популярні серед будинкових громад міські програми, – повідомив Віталій Кличко.

