Інформація російських пропагандистів про нібито захоплення населених пунктів Серебрянка та Дронівка Донецької області не відповідає дійсності.

Про це заявила 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Ситуація у Серебрянці та Дронівці 19 грудня

– Станом на поточний момент, Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ, водночас російські окупанти використовують рельєф місцевості, лісосмуги та щільні посадки для інфільтрації в міжпозиційний простір. Це відбувається після масованого вогневого ураження із залученням артилерійських систем різного калібру та дронів.

Зараз дивляться

Крім цього, росіяни намагаються маскуватися під місцевих жителів Серебрянки та Дронівки. У ЗСУ стверджують, що такі дії мають характер локальних штурмових дій і диверсійно-розвідувальної активності.

Зазначається, що окупанти використовують бар’єрний рубіж річки Сіверський Донець, щоб здійснити логістичне забезпечення та прикриття маршрутів.

81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ повідомляє, що всі спроби армії Росії просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів.

У бригаді ЗСУ наголошують, що ситуація у Серебрянські та Дронівці Донецької області залишається напруженою, а командування здійснює управління військами у штатному режимі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.