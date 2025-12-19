Зеленский прибыл в Варшаву, чтобы встретиться с Навроцким
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в президентский дворец в Варшаве, где его официально встретил президент Польши Кароль Навроцкий.
Об этом стало известно из видео, опубликованного в Facebook властей государства.
Визит Зеленского прибыл в Варшаву 19 декабря: что известно
По сообщению СМИ, после церемониального приветствия и обхода почетного караула главы государств вместе с делегациями обеих стран отправились на переговоры.
Ожидается, что переговоры состоятся сначала один на один между Зеленским и Навроцким, а затем в формате расширенных делегаций.
После этого президенты проведут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.
В планах также возложение Зеленским венка к Могиле Неизвестного солдата.
Визит предусматривает встречи с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым и маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блонской.
В завершение программы запланированы переговоры президента Украины с председателем Совета министров Польши Дональдом Туском.
Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар сообщал, что встреча между Зеленским и Навроцким может состояться уже до конца этого года в Варшаве.
Украинская сторона предложила провести ее на этой неделе, чтобы обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.
Фото: Владимир Зеленский