Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в президентский дворец в Варшаве, где его официально встретил президент Польши Кароль Навроцкий.

Об этом стало известно из видео, опубликованного в Facebook властей государства.

Визит Зеленского прибыл в Варшаву 19 декабря: что известно

По сообщению СМИ, после церемониального приветствия и обхода почетного караула главы государств вместе с делегациями обеих стран отправились на переговоры.

Ожидается, что переговоры состоятся сначала один на один между Зеленским и Навроцким, а затем в формате расширенных делегаций.

После этого президенты проведут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.

В планах также возложение Зеленским венка к Могиле Неизвестного солдата.

Визит предусматривает встречи с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым и маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блонской.

В завершение программы запланированы переговоры президента Украины с председателем Совета министров Польши Дональдом Туском.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар сообщал, что встреча между Зеленским и Навроцким может состояться уже до конца этого года в Варшаве.

Украинская сторона предложила провести ее на этой неделе, чтобы обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

