Блэкаут в Одессе: люди перекрывают дороги из-за длительного отсутствия света
- 18 декабря в Одессе перекрывали дороги жители домов, которые длительное время остаются без электроснабжения после вражеских атак РФ.
- В Одесской ОГА призвали к стойкости и объяснили, что восстановление электросетей затруднено повторными обстрелами, однако энергетики работают круглосуточно.
В четверг, 18 декабря, в Одессе жители домов, где длительное время отсутствует электроснабжение, перекрывали дороги.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Одесситы перекрывают дороги из-за блекаута
– Понимаю эмоции людей. Когда света нет несколько дней подряд – это тяжело и изнурительно. В результате вражеских атак энергетика Одесской области получила масштабные повреждения, – написал он в Telegram.
По словам главы ОВА, процесс восстановления осложняется повторными обстрелами со стороны РФ и постоянными воздушными тревогами.
Кипер подчеркнул, что энергетики работают в круглосуточном режиме и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома жителей Одесской области.
Он отметил, что все проблемные адреса находятся в работе, восстановление электросетей продолжается. Глава ОВА призвал жителей города сохранять выдержку и понимание.
Кипер добавил, что на период проведения ремонтных работ в Одессе продолжают работать пункты несломленности.
В них жители могут согреться, зарядить мобильные устройства и получить базовую помощь. Адреса пунктов опубликованы на официальном сайте города.
Чрезвычайная ситуация в Одесской области
Напомним, в ночь на 12 декабря российские войска нанесли удар по подстанции ДТЭК в Одесской области.
14 декабря враг осуществил массированную атаку на регион с помощью ударных беспилотников.
В результате вражеских атак значительная часть Одессы осталась без электроснабжения.
Повреждения энергетической инфраструктуры оказались настолько серьезными, что части потребителей пообещали восстановить подачу света ориентировочно до 31 декабря.
Из-за ударов РФ по объектам энергетики в Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Сегодня жители Одессы перекрыли дорогу из-за того, что в отдельных районах электроэнергии нет уже около недели.
Местные телеграм-каналы сообщили, что одесситы перекрыли дорогу на проспекте Князя Владимира Великого.
На опубликованных видео видно, как люди ходят по проезжей части возле автозаправочной станции OKKO, в результате чего автомобили вынуждены останавливаться, а водители сигналят участникам перекрытия.