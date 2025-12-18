В четверг, 18 декабря, в Одессе жители домов, где длительное время отсутствует электроснабжение, перекрывали дороги.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Одесситы перекрывают дороги из-за блекаута

– Понимаю эмоции людей. Когда света нет несколько дней подряд – это тяжело и изнурительно. В результате вражеских атак энергетика Одесской области получила масштабные повреждения, – написал он в Telegram.

По словам главы ОВА, процесс восстановления осложняется повторными обстрелами со стороны РФ и постоянными воздушными тревогами.

Кипер подчеркнул, что энергетики работают в круглосуточном режиме и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома жителей Одесской области.

Он отметил, что все проблемные адреса находятся в работе, восстановление электросетей продолжается. Глава ОВА призвал жителей города сохранять выдержку и понимание.

Кипер добавил, что на период проведения ремонтных работ в Одессе продолжают работать пункты несломленности.

В них жители могут согреться, зарядить мобильные устройства и получить базовую помощь. Адреса пунктов опубликованы на официальном сайте города.

Чрезвычайная ситуация в Одесской области

Напомним, в ночь на 12 декабря российские войска нанесли удар по подстанции ДТЭК в Одесской области.

14 декабря враг осуществил массированную атаку на регион с помощью ударных беспилотников.

В результате вражеских атак значительная часть Одессы осталась без электроснабжения.

Повреждения энергетической инфраструктуры оказались настолько серьезными, что части потребителей пообещали восстановить подачу света ориентировочно до 31 декабря.

Из-за ударов РФ по объектам энергетики в Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Сегодня жители Одессы перекрыли дорогу из-за того, что в отдельных районах электроэнергии нет уже около недели.

Местные телеграм-каналы сообщили, что одесситы перекрыли дорогу на проспекте Князя Владимира Великого.

На опубликованных видео видно, как люди ходят по проезжей части возле автозаправочной станции OKKO, в результате чего автомобили вынуждены останавливаться, а водители сигналят участникам перекрытия.

