Атака на Арциз Одесской области: поврежден объект критической инфраструктуры
Критическая инфраструктура была целью оккупантов во время атаки на Арциз Одесской области сегодня ночью.
Атака на Арциз сегодня, 13 ноября: что известно
Атака на Арциз сегодня, 13 ноября, была с применением ударных беспилотников.
Из-за вражеского обстрела, отмечают в Одесской областной прокуратуре, поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.
После атаки на Арциз, к счастью, никто из людей не пострадал.
Сейчас на месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции.
Досудебное расследование проводится по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Одесская областная прокуратура