Критическая инфраструктура была целью оккупантов во время атаки на Арциз Одесской области сегодня ночью.

Атака на Арциз сегодня, 13 ноября: что известно

Атака на Арциз сегодня, 13 ноября, была с применением ударных беспилотников.

Из-за вражеского обстрела, отмечают в Одесской областной прокуратуре, поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.

Сейчас смотрят

После атаки на Арциз, к счастью, никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции.

Досудебное расследование проводится по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Одесская областная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.