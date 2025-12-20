Ситуация в Украине на протяжении последней недели была насыщена разнообразными событиями на поле боя и дипломатическом треке.

Силы обороны заблокировали вражескую группировку в Купянске и проводят успешные контратаки на Лиманском направлении. Несмотря на сложную ситуацию под Покровском, ВСУ продолжают изматывать оккупантов.

Сейчас продолжается этап сложных консультаций с США, где Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности для защиты от России, а не на формальных соглашениях. Благодаря заседанию Рамштайн-32 и решению Евросовета Украина получила финансовую и военную помощь на 2026 год.

Факты ICTV вместе с экспертами проанализировали главные события, которые произошли в течение недели.

Ситуация на фронте с 12 до 19 декабря

По информации Генерального штаба, на Купянском направлении Силы обороны Украины отражали штурмовые действия российских войск в районе Песчаного, в сторону Петропавловки, Купянска и Богуславки.

17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уточнил, что под контролем Украины находится почти 90% города Купянск.

В Купянске находится примерно 200-250 человек личного состава российских солдат, которые находятся непосредственно в городе. Но они в окружении, рассказал Фактам ICTV основатель благотворительной организации Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

— У них есть только воздушный мост по дронам. Им сбрасывают какой-то необходимый минимум, например, боеприпасы. Возможно, патроны, но это максимум. Могут сбросить воду, сухпаи, батарейки для рации. На таком долго продержаться они не смогут. Это вопрос времени, когда эти 200-250 человек будут идти в бой, погибнут или сдадутся в плен. Вариантов у них много нет, — подчеркнул он.

Как рассказали в Генштабе, на Лиманском направлении враг пытался продвинуться вперед вблизи населенного пункта Шандриголове, в сторону Дробышево, Ставок, Нового Мира, Дружелюбовки и Лимана.

18 декабря стало известно, что силы 3-го армейского корпуса ВСУ вместе с подразделениями ГУР Минобороны реализовали результативную штурмовую операцию на Лиманском участке фронта.

По данным Генштаба, на Покровском направлении армия РФ штурмовала и наступала в районах населенных пунктов Родинское, Зверовое, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филия, в сторону Новоподгородного, Нового Шахового, Светлого, Гришиного и Новопавловки.

Институт изучения войны (ISW) опубликовал прогноз о том, что до конца 2025 года российские войска, вероятно, завершат операцию по оккупации Покровска и закрытию Мирноградского котла, а также РФ может попытаться создать условия для дальнейшего наступления на Константиновку в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожской области.

Отвечая на вопрос о том, реально ли такое развитие событий, военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул, что с Купянском ситуация уже кардинально изменилась после контрнаступления ВСУ. Он не исключает, что такая ситуация может быть и на других направлениях.

— Прогноз они давали еще до того момента, как был уничтожен плацдарм. Сейчас мы там держим оборону на берегу реки. У них там была минимальная логистика через реку и подземные трубопроводы, но сейчас ее нет. Это для них означает, что нужно форсировать реку. При любых условиях — это очень сложно, — подчеркнул он.

По словам военного эксперта, в таком случае россиянам нужно зайти, создать плацдарм, закрепиться, затем отбивать контратаки и наладить логистику через реку. Однако таких успешных операций у россиян за всю войну было одна или две, сказал он. В то же время оккупанты теряли большое количество бронетехники и личного состава под ударами украинской артиллерии или дронов, когда форсировали реку.

— По Покровску сказать очень трудно, но там ситуация явно не в нашу пользу. Чтобы она улучшилась, нужно контрнаступать и улучшать логистику. То есть логистика туда есть, улучшить мы ее не можем. И все, что я вижу, это то, что мы постепенно теряем территорию. Произойдет ли это до конца года? Прогнозировать очень трудно, потому что ВСУ способны, как мы видели под Купянском, на очень неожиданные операции, — предположил он.

В течение последней недели на Славянском направлении враг атаковал позиции украинских защитников в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки, сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время на Александровском направлении, по данным Генштаба, армия России атаковала позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Привольное, Злагода, в сторону Рыбного, Александрограда и Нового Запорожья.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Россия нарастила до 710 тыс. военных для стратегической наступательной операции против Украины. Павел Нарожный подчеркнул, что линия соприкосновения остается очень динамичной и постоянно меняется.

Еще одна переговорная неделя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Купянск Харьковской области существенно повлияла на переговоры с европейскими и американскими партнерами. С этим заявлением согласился глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко.

— Нам давно нужно понять, что определяющее влияние на переговорный процесс оказывает военная ситуация в Украине. Колебания Трампа, особенно в последние месяцы, когда он говорит, что у России нет карт, затем в ноябре для многих неожиданно начал говорить, что уже у Украины нет карт – все это связано с тем, как он воспринимает военную информацию, — сказал политолог.

По его мнению, Россия очень активно манипулирует этим. Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, которые были еще в ноябре, о том, что РФ якобы взяла Купянск, Покровск и многое другое, считает Фесенко, были направлены не только на российскую аудиторию, но и на президента США Дональда Трампа.

— К сожалению, это повлияло на Трампа в ноябре. Поэтому нам нужно было продемонстрировать, что это не так. Именно это имел в виду президент Зеленский, когда он был на окраинах Купянска возле стелы. Затем именно эти кадры наши переговорщики демонстрировали американцам. Поэтому это имеет огромное значение, — убежден он.

Политолог вспомнил переговоры в августе в Вашингтоне, когда на встречу вместе с Владимиром Зеленским направлялся заместитель главы Офиса президента Павел Палиса с картами боевых действий на Донбассе.

Как заявил Фесенко, каждая такая деталь имеет большое значение, а затем заметно влияет на переговорный процесс. По его словам, как Россия, так и Украина пытаются убедить американцев, в первую очередь Дональда Трампа и ключевых переговорщиков.

На вопрос о том, чем могут закончиться новые переговоры в США, Фесенко подчеркнул, что именно сейчас не будет видно никакого результата. Он ожидает продолжения переговоров.

— Это было очевидно еще заранее. На мой взгляд, это было очевидно тем, кто внимательно следит за переговорами и позицией Путина. Он не собирается прекращать войну. Особенно в ноябре, когда, к большому сожалению, в результате различных причин, но россияне получили определенное преимущество на фронте. Это вдохновило Путина. А зачем ему идти на уступки Украине, если он считает, что выиграет войну? Он хочет всего, а не частичных уступок. Поэтому Путин не собирается прекращать войну. Именно это главная проблема, — сказал он.

Тезис россиян о том, что украинские войска должны выйти из Донбасса, по мнению политолога, это лишь переговорный трюк и якобы демонстрация компромисса со стороны России, направленный на американцев.

На самом деле диктатор Путин не собирался прекращать войну после Донбасса — это условие было направлено только на то, чтобы рассорить американцев с украинцами, убежден Фесенко.

По его мнению, в Кремле прекрасно понимали, что украинцы не согласятся на такое развитие событий. Это использовалось для того, чтобы показать американцам якобы готовность россиян договориться, а украинцев выставить так, будто они не хотят прекращать войну.

— Это уже традиционный коварный маневр россиян — обвинять нас в том, что мы “не хотим прекращать войну”. Особенно после заявлений Путина о том, что они требуют вывода украинских войск из всех 5 регионов, включая Запорожскую и Херсонскую области. Это еще раз подтверждает, что ни на какие уступки Путин не собирался идти. Сейчас камуфляж отброшен, но все равно с Трампом он будет договариваться. С нами он не хочет вести никаких переговоров. Поэтому если американцы не изменят эту логику и парадигму переговоров — не будет никакого результата, — резюмировал Владимир Фесенко.

Итоги заседания Рамштайн-32

Украина получила важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке в рамках заседания формата Рамштайн-32, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, от таких стран:

Германия — €11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны, системы Patriot и IRIS-T;

Великобритания — усиление возможностей ПВО Украины на £600 млн;

Канада — $30 млн на украинские дроны, ракеты AIM-9, поставку электрооптических сенсоров и другую военную помощь;

Нидерланды — €700 млн на БпЛА;

Черногория — подготовка взноса в PURL и фонд NSATU в поддержку Украины;

Дания — вклад в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины, пакет поддержки на €250 млн;

Эстония — продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (€142 млн), вклад в IT Коалицию на €9 млн;

Латвия — продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (€110 млн евро);

Литва — более €220 млн в 2026 году на военную поддержку на уровне не менее 0,25% ВВП;

Люксембург — €100 млн в 2026 году, второй взнос в размере €15 млн на PURL;

Новая Зеландия — $15 млн на PURL;

Норвегия — $7 млрд общей военной помощи в 2026 году, взносы на поддержку американских систем ПВО и чешскую инициативу;

Польша — поставка 155-мм снарядов, реализация совместных проектов в рамках SAFE;

Португалия — взнос в чешскую инициативу, €10 млн на БпЛА;

Чехия — финансирование поставок 760 тыс. артиллерийских снарядов на 2026 год.

Результаты саммита Евросовета для Украины

По итогам саммита Европейского Союза утверждено решение о совместном заимствовании для Украины на сумму €90 млрд.

Политолог Владимир Фесенко считает, что это является главным результатом. По его мнению, формат этого решения является компромиссным.

— Очень хорошо, что мы получили эти деньги, потому что для нас это гораздо важнее, чем вся эта прямая линия. Вопрос денег от Евросоюза для нас является критически важным, потому что они позволяют нам оказывать сопротивление, сдерживать врага, дают шансы на то, что удастся, возможно, через некоторое время выйти на более-менее реалистичные мирные переговоры, — убежден он.

По мнению политолога, если бы не было этих денег, то Украина оказалась бы в очень критической ситуации, вероятно, даже на грани поражения, поэтому это решение очень важно для нас.

— Было бы лучше, если бы это был репарационный заем. А так фактически это кредит, за который мы должны рассчитываться. Но вся эта дискуссия вокруг репарационных займов продемонстрировала, к сожалению, серьезные внутренние противоречия и слабость механизма принятия решений в Европейском Союзе, — обратил внимание он.

С другой стороны, то, что удалось принять, утверждает Фесенко, продемонстрировало, что сохраняется политическая способность Евросоюза принимать необходимые решения, в частности, в поддержку Украины. Хотя делать это становится все более сложно, отметил он.

Однако именно решение о €90 млрд для Украины на следующие два года является критически важным для нас. Владимир Фесенко считает, что это одно из главных решений 2025 года для Украины.

