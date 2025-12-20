Украина не будет проводить выборы на временно оккупированных Россией территориях, однако началась подготовка к возможному голосованию за рубежом. В то же время Украина обсуждала с США вопросы безопасности во время проведения выборов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру пресс-брифинга в Киеве 20 декабря.

Зеленский о выборах в оккупации

По словам Зеленского, на временно оккупированных Россией территориях, которые не подконтрольны Украине, не могут проводиться выборы.

— Понятно, как они будут проводиться: так, как это всегда делает Россия. Она сначала говорит о результате, даже своих внутренних выборов, а уже потом подсчитывает голоса, — отметил Зеленский.

Как утверждает президент, не российскому диктатору Владимиру Путину решать, когда и в каком формате состоятся выборы, ведь он точно не гражданин Украины и не может влиять на результат.

По мнению президента, когда речь идет о следующих выборах в Украине, то есть два важных фактора, в частности, безопасность и законодательство.

Глава государства объяснил, что во время войны с законодательством каким-то образом можно находить шаги по изменениям. Однако самое главное — это безопасность, считает Зеленский, которую необходимо обеспечить.

Зеленский о разговорах с США о безопасности на выборах

Соединенные Штаты Америки могут обеспечить безопасность проведения выборов в Украине, заявил президент.

— Безопасность — мы уже говорили с американскими партнерами, они поднимали этот вопрос. Если поднимают, значит, знают, как помочь нам обеспечить безопасные выборы, — убежден Зеленский.

По его мнению, это может реализоваться в виде прекращения огня, либо окончания самой полномасштабной войны России против Украины, либо прекращения огня по крайней мере на время проведения выборов.

Зеленский о подготовке к выборам за границей

Министерство иностранных дел Украины уже работает над созданием необходимой инфраструктуры за границей для проведения выборов, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина способна обеспечить честные и прозрачные выборы — с международными наблюдателями и зарубежным голосованием.

По мнению главы государства, из-за большого количества украинцев за границей проведение голосования будет сложнее, но МИД уже работает над этим вопросом.

Зеленский убежден, что важно, чтобы все граждане Украины могли проголосовать, в частности, военные на фронте. Он считает, что это базовое право, которое должно быть гарантировано государством.

В начале декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий в вопросе выборов. Он рассказал, что Верховная Рада в ближайшее время должна разработать варианты их проведения.

