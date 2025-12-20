Соединенные Штаты предложили формат мирной встречи, в которой участвовали бы Украина, Россия, США и представители Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами в Киеве вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Зеленский о переговорах с участием Украины, России и Европы

— США планируют отдельные консультации с Россией и предложили встречу в формате Украина — США — Россия — представители Европы, — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что такая встреча возможна только после анализа результатов уже проведенных переговоров между Украиной и США.

Сейчас смотрят

— Было бы логично организовать совместную встречу, когда мы будем иметь четкое понимание результатов первого этапа диалога между Украиной и Америкой, — пояснил глава государства.

Зеленский добавил, что украинская сторона ожидает подробной информации об итогах первого раунда переговоров, после чего будут приниматься решения о дальнейших шагах.

— Моя команда сообщит результаты первого диалога, и тогда мы будем решать, что делать дальше, — сказал президент.

Он также отметил, что сейчас ожидает реакции США после их консультаций с Россией.

— Как отреагирует Америка после переговоров с россиянами — пока точно не знаю, но сегодня получу эту информацию, — добавил Зеленский.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что не уверен, что эта встреча принесет что-то новое, но отметил, что результатом подобной встречи в Турции стало возвращение пленных военных и гражданских лиц, поэтому их стоит проводить.

— Я считаю, что это не много из того, что мы хотели, но это очень важно. Я очень рад, что у нас были обмены. Наши люди, наши военные, прежде всего пленные, вернулись домой. И гражданские. И поэтому нужно делать такие шаги. И если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмены, или результатом трехсторонней встречи NSA может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров, а я об этом неоднократно говорил, есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств. Поэтому если результаты обмена или какие-то другие договоренности, я не могу быть против, мы поддерживаем тогда предложение Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, как будет, — подытожил Зеленский.

Ранее президент отметил, что в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности уже есть прогресс.

Относительно гарантий от европейских партнеров Зеленский отметил, что они не идеальны, но в целом приемлемы для Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.