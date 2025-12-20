Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии прогресса в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

По его словам, европейский компонент таких гарантий в целом удовлетворяет Киев, хотя и не полностью.

В интервью польскому агентству PAP глава государства отметил, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов, которые должны быть утверждены на уровне Конгресса США.

– Тем более что мы будем иметь гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом… Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии, – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент прокомментировал гарантии безопасности от европейских партнеров, признав, что они не идеальны для Украины, однако имеют высокий уровень приемлемости.

– Здесь нас тоже не все устраивает, но мы удовлетворены ими на 90%, – отметил он.

Также Зеленский затронул рабочий проект мирного плана, в частности вопрос численности украинской армии, который рассматривается как один из элементов системы безопасности государства.

– Сегодня в рабочем проекте этого плана речь идет о 800 тысячах, и это такая потребность нашей армии, – заявил президент.

Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты и американского лидера Дональда Трампа за намерения способствовать завершению войны в Украине.

В то же время Зеленский подчеркнул, что президент РФ не демонстрирует готовность к прекращению агрессии.

– Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и больше, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше, – сказал Зеленский.

По словам президента, ключевым остается вопрос, кто способен реально остановить российского лидера — из-за экономических санкций, военной силы и других инструментов влияния.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты являются одними из таких игроков.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что США и европейские страны подготовили план гарантий безопасности для Украины, предусматривающий жесткие и детально прописанные меры по сдерживанию повторной агрессии со стороны России.

