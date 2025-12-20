Зеленский о европейских гарантиях безопасности: Довольны ими на 90%
- Зеленский сообщил о прогрессе по вопросу гарантий безопасности для Украины от США и Европы.
- Президент оценил европейские гарантии в 90%, отметив, что они не полностью удовлетворяют Украину.
- Глава государства подчеркнул важность реакции партнеров на возможное повторение агрессии РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии прогресса в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.
Гарантии безопасности для Украины
По его словам, европейский компонент таких гарантий в целом удовлетворяет Киев, хотя и не полностью.
В интервью польскому агентству PAP глава государства отметил, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов, которые должны быть утверждены на уровне Конгресса США.
– Тем более что мы будем иметь гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом… Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии, – подчеркнул Зеленский.
Отдельно президент прокомментировал гарантии безопасности от европейских партнеров, признав, что они не идеальны для Украины, однако имеют высокий уровень приемлемости.
– Здесь нас тоже не все устраивает, но мы удовлетворены ими на 90%, – отметил он.
Также Зеленский затронул рабочий проект мирного плана, в частности вопрос численности украинской армии, который рассматривается как один из элементов системы безопасности государства.
– Сегодня в рабочем проекте этого плана речь идет о 800 тысячах, и это такая потребность нашей армии, – заявил президент.
Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты и американского лидера Дональда Трампа за намерения способствовать завершению войны в Украине.
В то же время Зеленский подчеркнул, что президент РФ не демонстрирует готовность к прекращению агрессии.
– Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и больше, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше, – сказал Зеленский.
По словам президента, ключевым остается вопрос, кто способен реально остановить российского лидера — из-за экономических санкций, военной силы и других инструментов влияния.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты являются одними из таких игроков.
Напомним, 18 декабря сообщалось, что США и европейские страны подготовили план гарантий безопасности для Украины, предусматривающий жесткие и детально прописанные меры по сдерживанию повторной агрессии со стороны России.