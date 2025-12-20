Сполучені Штати запропонували формат мирної зустрічі, у якій брали б участь Україна, Росія, США та представники Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у Києві разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Зеленський про переговори за участі України, Росії та Європи

— США планують окремі консультації з Росією і запропонували зустріч у форматі Україна — США — Росія — представники Європи, — зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що така зустріч можлива лише після аналізу результатів вже проведених переговорів між Україною та США.

Зараз дивляться

— Було б логічно організувати спільну зустріч, коли ми матимемо чітке розуміння результатів першого етапу діалогу між Україною та Америкою, — пояснив глава держави.

Зеленський додав, що українська сторона очікує детальної інформації про підсумки першого кола переговорів, після чого ухвалюватимуться рішення щодо подальших кроків.

— Моя команда повідомить результати першого діалогу, і тоді ми вирішуватимемо, що робити далі, — сказав президент.

Він також зазначив, що наразі очікує на реакцію США після їхніх консультацій з Росією.

— Як відреагує Америка після переговорів із росіянами — поки що точно не знаю, але сьогодні матиму цю інформацію, — додав Зеленський.

Раніше президент зазначив, що у питанні надання Україні гарантій безпеки вже є прогрес.

Щодо гарантій від європейських партнерів Зеленський зазначив, що вони не ідеальні, але здебільшого прийнятні для України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.