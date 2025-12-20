Справедливым вариантом является прекращение боевых действий на текущей линии соприкосновения и дальнейшие переговоры о контроле над временно оккупированными территориями Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 20 декабря.

Зеленский о территориальном вопросе в переговорах

По мнению главы государства, на сегодняшний день возможная справедливая версия заключается в принципе: стоим там, где стоим.

— Это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока что так. К дипломатии — это в момент прекращения огня или не только, а и в момент окончания войны, — сказал он.

То есть россияне будут стоять на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, объяснил Зеленский.

По его словам, Украина может возвращать такие территории только дипломатическим путем.

— А мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть. Это принципиальные вещи, — сказал Зеленский.

Зеленский объяснил, почему ВСУ не выйдут из Донбасса

Как отметил президент, приоритетом для Украины остается сохранение полного государственного контроля над всеми территориями Донбасса, которые сейчас находятся под защитой Сил обороны.

— На мой взгляд, это справедливо. Хотя, если честно, то, что россияне на нашей земле, это в принципе несправедливо. Но это компромиссное на сегодняшний день решение, — считает он.

Зеленский обратил внимание, что сейчас Россия требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Однако Украина объяснила американской стороне, что не может выйти со своих территорий.

По мнению Зеленского, нет такой возможности и желания. И он видит, что украинский народ придерживается такого же мнения.

Как отметил президент, во время поиска компромисса американская сторона предложила идею создания свободной экономической зоны на оккупированных территориях. Этот формат предусматривает отсутствие войск и тяжелого вооружения, однако будет сохранено гражданское управление и международные полицейские миссии.

— Я объяснил, что не будет так, что мы уходим, а российская армия остается. Наша армия не уходит, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности, — подчеркнул Зеленский.

Он выразил убеждение, что российские войска захотят в любой момент войти на территорию, контролируемую Украиной, как это произошло в прошлые годы полномасштабной агрессии.

По его мнению, должны быть одинаковые зеркальные шаги в случае отвода войск на любых землях.

— Если мы отходим на 5 км, то и они на 5 км. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего нужно еще дожить, — сказал он.

По словам президента, самый лучший и честный вариант: стоять там, где стоим. Ведь в таком случае будет меньше компромиссов и диалога, убежден он.

Если будет рассматриваться вопрос свободной экономической зоны, то это должен решать народ Украины, резюмировал Владимир Зеленский.

