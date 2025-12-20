Справедливим варіантом є зупинення бойових дій на поточній лінії зіткнення та подальші переговори про контроль над тимчасово окупованими територіями України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 20 грудня.

Зеленський про територіальне питання у переговорах

На думку глави держави, на сьогодні можлива справедлива версія полягає у принципі: стоїмо там, де стоїмо.

Зараз дивляться

– Це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави. Поки що так. До дипломатії – це в момент припинення вогню або не тільки, а і в момент закінчення війни, – сказав він.

Тобто росіяни стоятимуть на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, пояснив Зеленський.

За його словами, Україна може повертатися такі території лише дипломатичним шляхом.

– А ми будемо стояти та жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципові речі, – сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, чому ЗСУ не вийдуть з Донбасу

Як зазначив президент, пріоритетом для України залишається збереження повного державного контролю над усіма територіями Донбасу, які наразі перебувають під захистом Сил оборони.

– На мій погляд, це справедливо. Хоча, якщо чесно, те, що росіяни на нашій землі, це в принципі несправедливо. Але це компромісне на сьогодні рішення, – вважає він.

Зеленський звернув увагу, що наразі Росія вимагає, щоб українська армія вийшла з території Донецької області. Проте Україна пояснила американській стороні, що не може вийти зі своїх територій.

На думку Зеленського, немає такої можливості та бажання. І він бачить, що український народ дотримується такої ж думки.

Як зазначив президент, під час пошуку компромісу американська сторона запропонувала ідею створення вільної економічної зони на окупованих територіях. Цей формат передбачає відсутність військ і важкого озброєння, проте буде збережено цивільне управління та міжнародні поліцейські місії.

– Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається. Наша армія не виходить, тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці, – наголосив Зеленський.

Він висловив переконання, що російські війська захочуть у будь-який момент на територію, контрольовану Україною, як відбулося у минулі роки повномасштабної агресії.

На його думку, мають бути однакові дзеркальні кроки у разі відведення військ на будь-яких землях.

– Якщо ми відходимо на 5 км, то і вони на 5 км. Ми на 10, і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною, або ще якимось чином, якщо там є відповідні преференції. Але до цього всього треба ще дожити, – сказав він.

За словами президента, найкращий і найчесніший варіант: стояти там, де стоїмо. Адже у такому випадку буде менше компромісів і діалогу, переконаний він.

Якщо розглядатиметься питання вільної економічної зони, то це має вирішувати народ України, резюмував Володимир Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.