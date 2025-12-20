Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании совместного заявления между Украиной и Португалией об установлении партнерства в сфере производства морских дронов.

Украина и Португалия подписали соглашение о дронах

Документ был заключен вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, совершившим свой первый официальный визит в Украину.

По словам главы государства, развитие морских дронов является одним из наиболее перспективных направлений в современном оборонном сотрудничестве, а ключевым остается достижение практических результатов.

Сейчас смотрят

– Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты, – сообщил Зеленский.

Отдельно президент выразил благодарность Португалии за участие в программе PURL, позволяющей Украине закупать американское вооружение.

Также он отметил поддержку Лиссабоном совместного европейского решения по финансовым гарантиям безопасности для Украины на ближайшие годы, общий объем которых составляет 90 миллиардов евро.

Зеленский поблагодарил Луиша Монтенегра за визит в Киев и Португалию за поддержку украинской общины.

Отдельно он отметил вклад португальской стороны в восстановление образовательной инфраструктуры Украины, в частности, украинских школ в Чернигове и Черкассах.

Читайте также
Премьер Португалии Монтенегру впервые прибыл в Киев: что известно о визите
Луїш Монтенегру

Связанные темы:

ДрониПортугалияУкраина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.