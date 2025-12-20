Премьер Португалии Монтенегру впервые прибыл в Киев: что известно о визите
- Премьер Португалии Монтенегру прибыл в Киев для встречи с президентом Зеленским.
- Визит предусматривает переговоры с украинским премьером и спикером парламента.
- Монтенигру подтвердил поддержку Украины в войне и необходимость финансовой помощи.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в субботу утром прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает португальская телерадиокомпания RTP.
Монтенегру прибыл в Киев: что известно
До этого у Монтенегры был только две личные встречи с украинским лидером: первая состоялась 28 мая 2024 года в Лиссабоне во время визита Зеленского в Португалию, когда было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве и безопасности.
Вторая – 2 октября в Копенгагене на саммите, где обсуждалась дальнейшая поддержка Киева.
Этот визит является первым для премьер-министра Португалии в Украину с момента его прихода к власти. Монтенегру прибыл по ночному поезду в 8:13 утра в сопровождении министра обороны Нуно Мело.
Кроме встречи с Владимиром Зеленским, программой предусмотрены переговоры с премьером Украины Юлией Свириденко и спикером парламента Русланом Стефанчуком.
– Этот визит является, прежде всего, выражением, а не именно объявлением поддержки, которая продолжается с первой минуты, когда началась неоправданная и несправедливая агрессия России, что Португалия поддерживает Украину и украинский народ, – отметил Монтенегру.
Он подчеркнул, что визит имеет особое значение, ведь происходит в стране, которая испытывает войну и нуждается в солидарности.
Премьер добавил, что Украина нуждается в финансовой поддержке, и Португалия придает ее в рамках многочисленных программ гуманитарного, социального, военного и политического характера.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале сообщил, что вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру почтили память украинских павших воинов.
Напомним, что в мае 2024 года Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности.