Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в субботу утром прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает португальская телерадиокомпания RTP.

Монтенегру прибыл в Киев: что известно

До этого у Монтенегры был только две личные встречи с украинским лидером: первая состоялась 28 мая 2024 года в Лиссабоне во время визита Зеленского в Португалию, когда было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве и безопасности.

Вторая – 2 октября в Копенгагене на саммите, где обсуждалась дальнейшая поддержка Киева.

Этот визит является первым для премьер-министра Португалии в Украину с момента его прихода к власти. Монтенегру прибыл по ночному поезду в 8:13 утра в сопровождении министра обороны Нуно Мело.

Кроме встречи с Владимиром Зеленским, программой предусмотрены переговоры с премьером Украины Юлией Свириденко и спикером парламента Русланом Стефанчуком.

– Этот визит является, прежде всего, выражением, а не именно объявлением поддержки, которая продолжается с первой минуты, когда началась неоправданная и несправедливая агрессия России, что Португалия поддерживает Украину и украинский народ, – отметил Монтенегру.

Он подчеркнул, что визит имеет особое значение, ведь происходит в стране, которая испытывает войну и нуждается в солидарности.

Премьер добавил, что Украина нуждается в финансовой поддержке, и Португалия придает ее в рамках многочисленных программ гуманитарного, социального, военного и политического характера.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале сообщил, что вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру почтили память украинских павших воинов.

Напомним, что в мае 2024 года Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности.

