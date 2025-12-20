Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання спільної заяви між Україною та Португалією щодо встановлення партнерства у сфері виробництва морських дронів.

Україна і Португалія підписали угоду про дрони

Документ було укладено разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, який здійснив свій перший офіційний візит до України.

За словами глави держави, розвиток морських дронів є одним із найбільш перспективних напрямів у сучасній оборонній співпраці, а ключовим залишається досягнення практичних результатів.

– Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту, – повідомив Зеленський.

Окремо президент висловив вдячність Португалії за участь у програмі PURL, яка дає змогу Україні закуповувати американське озброєння.

Також він зазначив підтримку Лісабоном спільного європейського рішення щодо фінансових гарантій безпеки для України на найближчі роки, загальний обсяг яких становить 90 мільярдів євро.

Today, Ukraine and Portugal issued a joint statement on establishing a partnership for the production of maritime drones. We signed it together with the Prime Minister of Portugal, who is paying his first visit to Ukraine today. This is one of the most promising areas of our… pic.twitter.com/3TgKDxRQug — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2025

Зеленський подякував Луїшу Монтенегру за візит до Києва та Португалії за підтримку української громади.

Окремо він відзначив внесок португальської сторони у відновлення освітньої інфраструктури України, зокрема українських шкіл у Чернігові та Черкасах.

