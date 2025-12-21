В Украине работают над увеличением доступных объемов электроэнергии для Днепропетровской области, чтобы обеспечить бесперебойную работу крупных предприятий и логистических узлов прифронтового региона.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Как планируют увеличить объемы света в Днепропетровской области

По словам Алексея Кулебы, ключевыми темами обсуждения во время его поездки в Днепропетровскую область стали состояние дел в общинах, стабильность отопительного сезона, а также налаживание транспортного сообщения и логистических цепочек в условиях военного положения.

Он подчеркнул, что отдельное внимание уделили вопросам энергетической безопасности, ведь Днепропетровщина является стратегическим промышленным регионом, от стабильной работы которого зависит экономика Украины.

Кулеба объяснил, что через Днепропетровскую область проходят военные и гуманитарные логистические маршруты, осуществляется перемещение грузов и техники, продолжается работа важных для обороны предприятий.

Как утверждает Кулеба, Министерство развития общин и территорий вместе с Министерством энергетики работают над увеличением доступных объемов электроэнергии для Днепропетровской области.

— Задача — обеспечить более прогнозируемую работу экономики, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов. Это напрямую влияет на то, как область проходит отопительный сезон, — подчеркнул он.

Несмотря на вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру, теплоснабжение в общинах удалось обеспечить, рассказал Кулеба, в частности, в Кривом Роге.

В то же время общины усиливают собственную энергетическую способность. Внедрение когенерационных мощностей существенно укрепляет стабильность отопительного сезона. Например, Кулеба осмотрел объект, где только одна установка обеспечивает теплом более 4 тыс. жителей, одновременно уменьшая нагрузку в энергосистеме.

Приоритетной задачей остается физическая защита критической инфраструктуры. Кулеба рассказал, что продолжаются работы совместно с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины.

По его мнению, Днепропетровская область сохраняет статус стратегического хаба для переселенцев, что обусловливает необходимость поддержки прифронтовых общин. Приоритет сосредоточен на поддержке прифронтовых территорий для ВПЛ и подготовке проектов социального жилья.

Фото: Алексей Кулеба

