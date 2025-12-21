В Україні працюють над збільшенням доступних обсягів електроенергії для Дніпропетровської області, щоб забезпечити безперебійну роботу великих підприємств та логістичних вузлів прифронтового регіону.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Як планують збільшити обсяги світла у Дніпропетровській області

За словами Олексія Кулеби, ключовими темами обговорення під час його поїздки у Дніпропетровську область стали стан справ у громадах, стабільність опалювального сезону, а також налагодження транспортного сполучення та логістичних ланцюгів в умовах воєнного стану.

Він наголосив, що окрему увагу приділили питанням енергетичної безпеки, адже Дніпропетровщина є стратегічним промисловим регіоном, від стабільної роботи якого залежить економіка України.

Кулеба пояснив, що через Дніпропетровську область проходять воєнні й гуманітарні логістичні маршрути, здійснюється переміщення вантажів і техніки, триває робота важливих для оборони підприємств.

Як стверджує Кулеба, Міністерство розвитку громад та територій разом з Міністерством енергетики працюють над збільшенням доступних обсягів електроенергії для Дніпропетровської області.

– Завдання – забезпечити більш прогнозовану роботу економіки, комунальної інфраструктури та соціальних об’єктів. Це безпосередньо впливає на те, як область проходить опалювальний сезон, – наголосив він.

Попри ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру, теплопостачання в громадах вдалося забезпечити, розповів Кулеба, зокрема, в Кривому Розі.

Водночас громади посилюють власну енергетичну спроможність. запровадження когенераційних потужностей суттєво зміцнює стабільність опалювального сезону. Наприклад, Кулеба оглянув об’єкт, де лише одна установка забезпечує теплом понад 4 тис. жителів, одночасно зменшуючи навантаження в енергосистемі.

Пріоритетним завданням залишається фізичний захист критичної інфраструктури. Кулеба розповів, що тривають роботи спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

На його думку, Дніпропетровська область зберігає статус стратегічного хабу для переселенців, що зумовлює необхідність підтримки прифронтових громад. Пріоритет зосереджений на підтримці прифронтових територій для ВПО та підготовці проєктів соціального житла.

Фото: Олексій Кулеба

