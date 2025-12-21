Некоторые европейские страны готовы направить войска в Украину для сохранения мира или в случае нарушения Россией мирного соглашения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild, отвечая на вопрос о том, действительно ли другая страна должна направлять войска в Украину, если РФ снова нападет после прекращения огня.

Рютте о направлении войск в Украину

— Конечно, пока мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это будет необходимо, — объяснил Рютте.

По словам генерального секретаря НАТО, в настоящее время ведется работа по определению точной структуры этой Коалиции желающих.

Кроме этого, отметил Рютте, остаются главные вопросы о том, как это будет выглядеть, что будет происходить на суше, на море и в воздухе. Генсек НАТО отметил, что сейчас все эти элементы прорабатываются.

У Рютте спросили о том, не пытается ли российский диктатор Владимир Путин обмануть президента США Дональда Трампа в мирных переговорах, которые глава Белого дома ведет с обеими сторонами.

В ответ генеральный секретарь НАТО отметил, что Трамп абсолютно предан и сосредоточен на вопросе урегулирования и прекращения войны России против Украины.

Как отметил Рютте, Трамп единственный смог посадить Путина за стол переговоров. По его мнению, президент США — единственный, кто в конечном итоге может заставить российского диктатора заключить мир.

