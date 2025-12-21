Деякі європейські країни готові надіслати війська до України для збереження миру або у разі порушення Росією мирної угоди.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно інша країна повинна направляти війська в Україну, якщо РФ знову нападе після припинення вогню.

Рютте про направлення військ в Україну

– Звичайно, наразі ми не обговорюємо деталі публічно. Але можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надати війська, якщо це буде потрібно, – пояснив Рютте.

За словами генерального секретаря НАТО, наразі ведеться робота з визначення точної структури цієї Коаліції охочих.

Зараз дивляться

Крім цього, зазначив Рютте, залишаються головні питання про те, який це матиме вигляд, що відбуватиметься на суші, на морі та в повітрі. Генсек НАТО зазначив, що зараз всі ці елементи опрацьовуються.

У Рютте запитали про те, чи не намагається російський диктатор Володимир Путін обдурити президента США Дональда Трампа у мирних переговорах, які глава Білого дому веде з обома сторона.

У відповідь генеральний секретар НАТО зазначив, що Трамп абсолютно відданий та зосереджений на питанні про врегулювання та припинення війни Росії проти України.

Як зазначив Рютте, Трамп єдиний зміг посадити Путіна за стіл переговорів. На його думку, президент США – єдиний, хто в кінцевому підсумку може змусити російського диктатора укласти мир.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.