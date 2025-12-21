Похоже на провокацию РФ: в ВСУ прокомментировали похищение жителей Грабовского
- Представитель ВСУ Виктор Трегубов назвал принудительную депортацию 50 жителей Грабовского в Сумской области локальной провокацией.
- В настоящее время в населенном пункте продолжаются бои, при этом информация о присутствии врага в соседнем селе Рясное не подтверждается.
Пересечение российскими войсками государственной границы Украины вблизи села Грабовское в Сумской области и принудительный вывоз в РФ более 50 жителей похоже на провокацию локального характера.
Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Перший (Суспільне новини).
Трегубов о вывозе жителей Грабовского
По его словам, по состоянию на 21 декабря активность россиян в Сумской области не является максимальной.
По мнению Трегубова, это не выглядит как попытка врага создать какой-то локальный прорыв.
— По состоянию на сейчас, не похоже, что они там пытаются нарисовать какую-то крупную операцию. Это выглядит как локальная провокация на направлении, которое раньше не было, скажем так, ключевым, — сказал он.
Как пояснил Трегубов, все выглядит так, будто похищение жителей Грабовского было значительной частью российской провокации.
Трегубов утверждает, что речь идет не о стратегических целях, а именно о целенаправленном похищении людей, возможно, для политической или информационной атаки.
21 декабря Группировка объединенных сил уточнила информацию о попытках прорыва войск российских оккупантов в Сумской области.
Там отмечают, что сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои, а украинские защитники прилагают усилия, чтобы отбросить армию РФ на российскую территорию.
В Группировке объединенных сил объяснили, что сейчас нет россиян в соседнем поселке Рясное Сумской области, несмотря на отдельные и неподтвержденные сообщения, которые публикуют в медиапространстве.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил пересечение государственной границы Украины российскими оккупантами вблизи села Грабовское в Сумской области, откуда вывезли около 50 гражданских жителей в РФ.