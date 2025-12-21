Перетин російськими військами державного кордону України поблизу села Грабовське в Сумській області та примусове вивезення до РФ понад 50 жителів схоже на провокацію локального напрямку.

Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Перший (Суспільне Новини).

Трегубов про вивезення жителів Грабовського

За його словами, станом на 21 грудня активність росіян у Сумській області не є максимальною.

На думку Трегубова, це не має вигляд як спроба ворога створити якийсь локальний прорив.

– Станом на зараз, не схоже, що вони там намагаються намалювати якусь велику операцію. Це виглядає як провокація локального штибу на напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим, – сказав він.

Як пояснив Трегубов, все виглядає так, нібито викрадення жителів Грабовського було значною частиною російської провокації.

Трегубов стверджує, що йдеться не про стратегічні цілі, а саме про цілеспрямоване викрадення людей, можливо, для політичної чи інформаційної атаки.

21 грудня Угруповання об’єднаних сил уточнило інформацію про спроби прориву військ російських окупантів у Сумській області.

Там наголошують, що зараз у селищі Грабовське тривають бої, а українські захисники докладають зусиль, щоб відкинути армію РФ на російську територію.

В Угрупованні об’єднаних сил пояснили, що зараз немає росіян у сусідньому селищі Рясне Сумської області, попри окремі та непідтверджені повідомлення, які публікують в медіапросторі.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив перетин державного кордону України російськими окупантами поблизу села Грабовське в Сумській області, звідки вивезли близько 50 цивільних жителів до РФ.

