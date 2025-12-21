Схоже на провокацію РФ: у ЗСУ прокоментували викрадення жителів Грабовського
- Представник ЗСУ Віктор Трегубов назвав примусову депортацію 50 жителів Грабовського на Сумщині локальною провокацією.
- Наразі в населеному пункті тривають бої, водночас інформація про присутність ворога в сусідньому селі Рясне не підтверджується.
Перетин російськими військами державного кордону України поблизу села Грабовське в Сумській області та примусове вивезення до РФ понад 50 жителів схоже на провокацію локального напрямку.
Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Перший (Суспільне Новини).
Трегубов про вивезення жителів Грабовського
За його словами, станом на 21 грудня активність росіян у Сумській області не є максимальною.
На думку Трегубова, це не має вигляд як спроба ворога створити якийсь локальний прорив.
– Станом на зараз, не схоже, що вони там намагаються намалювати якусь велику операцію. Це виглядає як провокація локального штибу на напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим, – сказав він.
Як пояснив Трегубов, все виглядає так, нібито викрадення жителів Грабовського було значною частиною російської провокації.
Трегубов стверджує, що йдеться не про стратегічні цілі, а саме про цілеспрямоване викрадення людей, можливо, для політичної чи інформаційної атаки.
21 грудня Угруповання об’єднаних сил уточнило інформацію про спроби прориву військ російських окупантів у Сумській області.
Там наголошують, що зараз у селищі Грабовське тривають бої, а українські захисники докладають зусиль, щоб відкинути армію РФ на російську територію.
В Угрупованні об’єднаних сил пояснили, що зараз немає росіян у сусідньому селищі Рясне Сумської області, попри окремі та непідтверджені повідомлення, які публікують в медіапросторі.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив перетин державного кордону України російськими окупантами поблизу села Грабовське в Сумській області, звідки вивезли близько 50 цивільних жителів до РФ.