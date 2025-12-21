Зеленский прокомментировал призыв Макрона возобновить взаимодействие ЕС и РФ
- Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения США в качестве ключевого посредника в переговорах, призвав союзников бороться за единство нынешнего формата поддержки Украины.
- В то же время Эммануэль Макрон допустил возможность прямого диалога Европы с Кремлем, на что в России ответили готовностью к контактам при наличии политической воли.
Сохранение участия Соединенных Штатов Америки в мирных переговорах между Украиной и Россией является важным.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона возобновить взаимодействие с Россией.
Зеленский о мирных переговорах и участии США
По словам главы государства, президент Франции действительно поднимал вопрос о дальнейших действиях в случае, если США не удастся остановить Россию.
— Я ему сказал и еще раз это повторяю откровенно: надо бороться за США. Надо бороться за формат, когда мы со всеми союзниками, и есть Америка как медиатор, и есть союзники европейцы, которые поддерживают нас, — заявил он.
По мнению Зеленского, безусловно, в случае неудачи такого союза все начнут думать о других вариантах и форматах, но пока еще нужно бороться.
Что заявили в России на предложение Макрона
Российский диктатор Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если есть взаимная политическая воля, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
— Он (Макрон, — Ред.) сказал о готовности поговорить с Путиным. Очень важно вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Если есть взаимная политическая воля, то это можно положительно оценить, — заявил пресс-секретарь Путина.
19 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, возобновление диалога может стать необходимым элементом переговоров.
По мнению Макрона, Европа стоит перед выбором: либо достичь устойчивого и длительного мира в переговорах, либо европейские страны будут вынуждены самостоятельно формировать каналы общения с Москвой вместе с Украиной и на принципах полной прозрачности.
Как утверждает Эммануэль Макрон, для Европы и Украины принципиально важно оставаться полноценными участниками переговорного процесса.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что именно США могут остановить Россию, и это может стать их дипломатической победой. По его мнению, такая сила есть у США и американского президента Дональда Трампа, поэтому не нужно искать альтернативу.