Переговори між представниками Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації продовжаться у неділю, 21 грудня. До них має долучитися державний секретар США Марко Рубіо.

Переговори США і РФ щодо закінчення війни

Як пише видання Reuters, представники США зустрілися з російськими офіційними особами у Флориді для проведення чергових переговорів, спрямованих на врегулювання війни РФ проти України, оскільки адміністрація американського президента Дональда Трампа прагне домогтися угоди від обох сторін.

Зустріч у Маямі відбулася після нещодавніх переговорів США з українськими та європейськими офіційними особами, які є частиною безперервних дискусій про мирний план.

Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що також може приєднатися до переговорів.

Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив журналістам після зустрічі зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, що переговори були конструктивними та продовжаться в неділю, 21 грудня.

Як зазначили у виданні, цього тижня офіційні особи США, України та Європи повідомили про прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва в рамках переговорів, проте залишається незрозумілим, чи будуть ці умови прийнятними для Москви.

Російське джерело повідомило журналістам, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим і представниками України виключена.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про пропозицію Вашингтона провести багатосторонню зустріч з представниками США, України, Європи та Росії.

