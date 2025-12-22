Генштаб подтвердил поражение терминала Таманьнефтегаз и склада боеприпасов РФ
- Силы обороны Украины нанесли масштабные удары по нефтяному терминалу Таманьнефтегаз в Краснодарском крае РФ, повредив трубопровод, причалы и суда.
- Кроме того, Генштаб подтвердил поражение вражеского пункта базирования катеров в Крыму, склада боеприпасов в Донецкой области, мест хранения и запуска дронов-камикадзе.
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу Таманьнефтегаз, складу боеприпасов, месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в России и на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Генштаб об поражении терминала и склада боеприпасов РФ
По информации Генштаба, в ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу Таманьнефтегаз в Краснодарском крае РФ, чтобы уменьшить военно-экономический потенциал российского агрессора.
Таманьнефтегаз — это компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса, который осуществляет перевалку нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. Там прогремела серия взрывов, заявили в Генштабе.
По данным украинских военных, поврежден трубопровод, два причала и два судна. Вспыхнул пожар на площади более 1 тыс. кв. м и загорелось как минимум одно судно. Кроме того, возникло пламя на территории резервуарного парка.
Как утверждают в Генштабе ВСУ, этот терминал является частью энергетического тыла России, который поддерживает финансирование и логистику военных операций оккупантов.
Кроме этого, Силы обороны поразили временный пункт базирования плавсредств 92 бригады речных катеров РФ с помощью ракеты украинского производства в Оленевке на территории временно оккупированного Крыма. На месте попадания наблюдался значительный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.
В то же время на Покровском направлении украинские защитники нанесли огневое поражение складу боеприпасов мотострелкового полка РФ в Украинске Донецкой области. По предварительной информации, цель уничтожена.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, также поражены места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе временно оккупированного Донецка, где наблюдался пожар. Степень ущерба уточняется.