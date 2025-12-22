Во вторник в большинстве регионов Украины будут применены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для предприятий.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине 23 декабря

— Завтра, 23 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения ограничений — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты Украины.

В Укрэнерго предупреждают, что ситуация в энергетической системе может измениться. Уточнить время и объемы отключений в конкретном регионе можно на страницах облэнерго.

Графики отключения света в Киеве

Во вторник в Киеве будут действовать следующие графики ограничения потребления электроэнергии. Обновленные данные предоставила компания ДТЭК.

Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области

Компания ДТЭК предоставила графики отключений электричества, которые будут действовать в Днепропетровской области 23 декабря.

Напомним, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, энергетическая система Украины подверглась около 2 тыс. массированных ракетно-дроновых атак России с сентября 2025 года.

На уничтожение энергетической инфраструктуры врагом было направлено около четверти атак.

