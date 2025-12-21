Свириденко анонсировала сокращение отключений света с 24 декабря
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство поручило до 24 декабря обеспечить перенаправление до 1 ГВт электроэнергии, которая освободилась после пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, непосредственно для потребителей.
Об этом Свириденко сообщила в Telegram.
Сокращение отключений света: что изменится с 24 декабря
По словам Свириденко, это решение является одним из ключевых шагов для балансирования энергосистемы и уменьшения количества отключений света для населения.
Кроме перенаправления освободившегося ресурса, правительство параллельно работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением поврежденной российскими атаками генерации и наращиванием индивидуальной генерации.
Ранее правительство сообщало о привлечении международной поддержки для стабилизации энергосистемы.
В частности, Португалия объявила о первом взносе в размере €600 тыс. в Энергетический фонд поддержки Украины, средства из которого направляются на обеспечение энергоснабжения и критических потребностей.