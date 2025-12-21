Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство поручило до 24 декабря обеспечить перенаправление до 1 ГВт электроэнергии, которая освободилась после пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, непосредственно для потребителей.

Об этом Свириденко сообщила в Telegram.

Сокращение отключений света: что изменится с 24 декабря

По словам Свириденко, это решение является одним из ключевых шагов для балансирования энергосистемы и уменьшения количества отключений света для населения.

Кроме перенаправления освободившегося ресурса, правительство параллельно работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением поврежденной российскими атаками генерации и наращиванием индивидуальной генерации.

Ранее правительство сообщало о привлечении международной поддержки для стабилизации энергосистемы.

В частности, Португалия объявила о первом взносе в размере €600 тыс. в Энергетический фонд поддержки Украины, средства из которого направляются на обеспечение энергоснабжения и критических потребностей.

