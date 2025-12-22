Вы доказали всему миру, что такое украинский характер: Зеленский наградил энергетиков
- Владимир Зеленский наградил государственными наградами работников энергетической отрасли, подчеркнув их ключевую роль в восстановлении объектов после российских ударов.
- Президент поблагодарил энергетиков за стойкость и профессионализм, отметив, что их труд доказывает всему миру силу украинского характера.
Именно украинские энергетики доказали всему миру, что такое характер и кто такие украинцы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который наградил государственными наградами украинских энергетиков.
Зеленский в День энергетиков
По словам главы государства, сейчас в Украине нет такой электростанции, которая не пострадала бы от российских ударов.
— И все живые украинские энергетические объекты, все наши живые энергетические сети – это то, что смогли защитить, восстановить, построить тысячи наших работников и работниц энергетической отрасли, — заявил Зеленский.
Президент поблагодарил каждую украинскую энергетическую компанию – всех, кто обеспечивает и возвращает свет и тепло для миллионов наших людей, а также каждую ремонтную бригаду.
— И что самое важное, вы не только для Украины, но и для всего мира доказываете, что такое украинский характер и кто такие украинцы, — сказал он.
По мнению Зеленского, украинцы никогда не смирятся с потерями и руинами. По его словам, украинцы всегда восстанавливают то, что разрушили россияне.
Глава государства подчеркнул, что Украину не сломить благодаря таким людям, которые работают ради Украины, жизни в ней и наших людей.