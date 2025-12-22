Именно украинские энергетики доказали всему миру, что такое характер и кто такие украинцы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который наградил государственными наградами украинских энергетиков.

Зеленский в День энергетиков

По словам главы государства, сейчас в Украине нет такой электростанции, которая не пострадала бы от российских ударов.

— И все живые украинские энергетические объекты, все наши живые энергетические сети – это то, что смогли защитить, восстановить, построить тысячи наших работников и работниц энергетической отрасли, — заявил Зеленский.

Президент поблагодарил каждую украинскую энергетическую компанию – всех, кто обеспечивает и возвращает свет и тепло для миллионов наших людей, а также каждую ремонтную бригаду.

— И что самое важное, вы не только для Украины, но и для всего мира доказываете, что такое украинский характер и кто такие украинцы, — сказал он.

По мнению Зеленского, украинцы никогда не смирятся с потерями и руинами. По его словам, украинцы всегда восстанавливают то, что разрушили россияне.

Глава государства подчеркнул, что Украину не сломить благодаря таким людям, которые работают ради Украины, жизни в ней и наших людей.

