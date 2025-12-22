Саме українські енергетики довели всьому світу, що таке характер і хто такі українці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, який відзначив державними нагородами українських енергетиків.

Зеленський у День енергетиків

За словами глави держави, немає зараз в Україні такої електростанції, яка не постраждала б від російських ударів.

Зараз дивляться

– І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі, – заявив Зеленський.

Президент подякував кожній українській енергетичній компанії – всім, хто забезпечує і повертає світло та тепло для мільйонів наших людей, а також кожній ремонтній бригаді.

– І що найважливіше, ви не тільки для України, а й для всього світу доводите, що таке український характер і хто такі українці, – сказав він.

На думку Зеленського, українці ніколи не змиряться з втратами та руїнами. За його словами, українці завжди відновлюють те, що зруйнували росіяни.

Глава держави наголосив, що Україну не зламати завдяки таким людям, які працюють заради України, життя в ній та наших людей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.