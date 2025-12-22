Ви довели всьому світу, що таке український характер: Зеленський нагородив енергетиків
- Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників енергетичної галузі, підкресливши їхню ключову роль у відновленні об’єктів після російських ударів.
- Президент подякував енергетикам за стійкість і професіоналізм, зазначивши, що їхня праця доводить усьому світу силу українського характеру.
Саме українські енергетики довели всьому світу, що таке характер і хто такі українці.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, який відзначив державними нагородами українських енергетиків.
Зеленський у День енергетиків
За словами глави держави, немає зараз в Україні такої електростанції, яка не постраждала б від російських ударів.
– І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі, – заявив Зеленський.
Президент подякував кожній українській енергетичній компанії – всім, хто забезпечує і повертає світло та тепло для мільйонів наших людей, а також кожній ремонтній бригаді.
– І що найважливіше, ви не тільки для України, а й для всього світу доводите, що таке український характер і хто такі українці, – сказав він.
На думку Зеленського, українці ніколи не змиряться з втратами та руїнами. За його словами, українці завжди відновлюють те, що зруйнували росіяни.
Глава держави наголосив, що Україну не зламати завдяки таким людям, які працюють заради України, життя в ній та наших людей.