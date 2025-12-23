За прошедшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дрона-камикадзе и осуществили 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Сейчас смотрят

Карта боевых действий в Украине на 23 декабря 2025

Ситуация в Украине 23 декабря 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг осуществил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Сотницкий Козачок, Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи, Колодязного.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Загризового и в сторону Куриловки, Новоплатоновки, Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки, Северска, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка и в сторону Берестка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филия и в сторону Сухецкого, Гришиного, Новоподгородного, Новопавловки.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вороне, Александроград, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районе Солодкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении противник 10 раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое, Плавни и в сторону Лукьяновского, Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Втрати ворога на 23 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;

танків – 11 446 (+8);

бойових броньованих машин – 23 792 (+20);

артилерійських систем – 35 331 (+23);

РСЗВ – 1 576 (+1);

засобів ППО – 1 263 (+0);

літаків – 434 (+2, підтверджено втрати у попередній період);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453);

крилатих ракет – 4 073 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 966 (+113);

спеціальної техніки – 4 029 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.