Карта боевых действий на 23 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений.
Российские захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.
Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дрона-камикадзе и осуществили 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 23 декабря 2025
Ситуация в Украине 23 декабря 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг осуществил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Сотницкий Козачок, Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи, Колодязного.
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Загризового и в сторону Куриловки, Новоплатоновки, Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки.
На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки, Северска, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка и в сторону Берестка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филия и в сторону Сухецкого, Гришиного, Новоподгородного, Новопавловки.
На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вороне, Александроград, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районе Солодкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого.
На Ореховском направлении противник 10 раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое, Плавни и в сторону Лукьяновского, Приморского.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Втрати ворога на 23 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;
- танків – 11 446 (+8);
- бойових броньованих машин – 23 792 (+20);
- артилерійських систем – 35 331 (+23);
- РСЗВ – 1 576 (+1);
- засобів ППО – 1 263 (+0);
- літаків – 434 (+2, підтверджено втрати у попередній період);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453);
- крилатих ракет – 4 073 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 966 (+113);
- спеціальної техніки – 4 029 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.