Потери врага на 23 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 1420 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 399-е сутки полномасштабной войны достигли почти 1,2 млн человек.

Сейчас смотрят

Потери врага на 23 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;
  • танков – 11 446 (+8);
  • боевых бронированных машин – 23 792 (+20);
  • артиллерийских систем – 35 331 (+23);
  • РСЗО – 1 576 (+1);
  • средств ПВО – 1263 (+0);
  • самолетов – 434 (+2, подтверждены потери за предыдущий период);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453);
  • крылатых ракет – 4073 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 966 (+113);
  • специальной техники – 4029 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 23 декабря 2025 года – ситуация на фронте
Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныДень ЗСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.