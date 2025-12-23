Потери врага на 23 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 1420 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 399-е сутки полномасштабной войны достигли почти 1,2 млн человек.

Потери врага на 23 декабря 2025 года

личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;

танков – 11 446 (+8);

боевых бронированных машин – 23 792 (+20);

артиллерийских систем – 35 331 (+23);

РСЗО – 1 576 (+1);

средств ПВО – 1263 (+0);

самолетов – 434 (+2, подтверждены потери за предыдущий период);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453);

крылатых ракет – 4073 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 70 966 (+113);

специальной техники – 4029 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

