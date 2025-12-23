Юлия Соколова, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 23 декабря: минус еще 1420 оккупантов, два самолета и 20 ББМ
Потери врага на 23 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 1420 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 399-е сутки полномасштабной войны достигли почти 1,2 млн человек.
Сейчас смотрят
Потери врага на 23 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;
- танков – 11 446 (+8);
- боевых бронированных машин – 23 792 (+20);
- артиллерийских систем – 35 331 (+23);
- РСЗО – 1 576 (+1);
- средств ПВО – 1263 (+0);
- самолетов – 434 (+2, подтверждены потери за предыдущий период);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453);
- крылатых ракет – 4073 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 966 (+113);
- специальной техники – 4029 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.