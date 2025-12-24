Рождество — это уникальное время, которое имеет особый дух и магию для всех украинцев. Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса, и если рассказать им свою мечту, то она точно сбудется. Сегодня мечта у всех одна.

Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении накануне Рождества.

Поздравление Зеленского с Рождеством

— Дорогие украинцы, сегодня очень особенный вечер, Сочельник. Это уникальное время, которое имеет особый дух и магию для всех нас. Потому что этот вечер на самом деле о всех нас, что делает украинцев — украинцами. Это любовь к своему дому, корням и традициям, — сказал он.

По словам главы государства, это счастье, когда собирается вся семья за столом, которая наконец встретилась и объединилась. Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества.

Но четвертый год полномасштабной войны за независимость — все это стремятся отнять у украинцев. И все это мы защищаем сегодня — свою землю и семьи, чувство спокойствия и мира в своем доме, сказал президент.

Как отметил Зеленский, несмотря ни на что, мы вместе и сегодня. И так будет и сегодня, потому что не имеет значения, на расстоянии или вживую украинцы вместе. Это чувство, которое дает надежду и помогает держаться, никто не отберет, утверждает глава государства.

— Мы отмечаем Рождество в тяжелое время. К сожалению, не все из нас в этот вечер дома и не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, сегодня с нами. Несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное – наше украинское сердце, — убежден Зеленский.

Это наша вера друг в друга и единство, поэтому люди сегодня будут ждать первую звезду в небе Киева, Закарпатья, Одессы или Купянска, где бы ни были украинцы, подчеркнул глава государства.

Зеленский о том, как война изменила украинцев

— Безусловно, времена войны изменили нас. И не так важно сейчас, как мы украшаем свой дом, а то, как защищаем его. Почти не имеет значения, какие блюда на столе. Важно, какие люди за столом. И чтобы те, кто сейчас нас защищает и не может быть рядом дома, были на связи. Чтобы услышать их голос хотя бы на минуту, получить самое ценное сообщение: у меня все хорошо, — сказал Зеленский.

По его мнению, радость приносят не яркие иллюминации, а просто свет в домах и внутри нас. Мы счастливы, когда слышим музыку Рождества, но еще больше, когда не слышим зло — звуки дронов и ракет над головой, отметил президент.

Как объяснил Зеленский, накануне Рождества россияне в очередной раз показали, кто они на самом деле. В частности, были массированные обстрелы, сотни Shahed и применение баллистического вооружения.

Так бьют и поступают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и чем-либо человеческим, считает Зеленский. Но мы держимся, поддерживаем друг друга и молимся сегодня за всех, кто на фронте, чтобы они остались живы, и за всех в плену, чтобы они вернулись домой, подчеркнул президент.

— За всех наших погибших героев, которые защитили Украину ценой жизни. За всех, кого Россия загнала в оккупацию, кого заставила уехать, кому тяжело, но они не потеряли Украину в себе. Поэтому Украина их никогда не потеряет. Мы сегодня бок о бок. Мы не потеряемся в темноте. Вживую или мысленно мы поздравим друг друга. Мы обнимем и согреем друг друга. Позвоним родителям, поцелуем детей. Крепко обнимем своих родных. Конечно, вспомним всех своих, — отметил Зеленский.

Пока живет человек внутри нас, не угасла наша вера, осталось сильное человеческое желание жить — до тех пор ни у какого зла нет шансов. И лишнее доказательство этому — прекрасные дети, которые в эти дни собираются вместе, переодеваются в разные наряды и идут возвещать людям радостную новость — рождение сына Божьего.

— И так же, как когда-то, мы открываем свои двери и сердца. Мы бережем эти традиции. И это так важно и ценно, что все это сохранилось, не исчезло, не стерлось, не забылось и живет. И пока так происходит — пока мы не исчезли, жизнь будет побеждать, Украина будет беречься, — убежден глава государства.

По его словам, издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, то она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. Но когда мы обращаемся к Богу, конечно, просим о мире для Украины, сказал Зеленский.

По его мнению, каждая украинская семья заслуживает того, чтобы жить в согласии, чтобы каждый ребенок обрадовался подаркам, улыбнулся, сохранил такую важную веру в добро и чудо.

— Чтобы глаза наших детей и родителей, любимых и родных наконец не плакали. Чтобы добро и правда победили. Чтобы была победа и мир, и была Украина. И непременно будет день, когда все соберутся дома в первый мирный год мирного Рождества и скажут друг другу – Христос родился. Славим Его! Я поздравляю с праздником всех вас, дорогие украинцы. Я желаю счастливого Рождества, вкусной кутьи и мира нам всем. Берегите себя, свои семьи и нашу Украину, — резюмировал президент.

