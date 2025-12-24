Різдво – це унікальний час, який має особливий дух і магію для всіх українців. Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса, і якщо розказати їм свою мрію, то вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх – одна.

Про це заявив президент України у вечірньому відеозверненні напередодні Різдва.

Привітання Зеленського до Різдва

– Дорогі українці, сьогодні дуже особливий вечір, Святвечір. Це унікальний час, який має особливий дух магію для усіх нас. Бо цей вечір насправді про усіх нас, що робить українців – українцями. Це любов до свого дому, коріння і традицій, – сказав він.

За словами глави держави, це щастя, коли збирається вся родина за столом, яка нарешті зустрілась та об’єдналась. Все це завжди було невіддільними атрибутами нашого Різдва.

Але четвертий рік повномасштабної війни за незалежність – все це прагнуть забрати в українців. І все це ми захищаємо сьогодні – свою землю та родини, відчуття спокою і миру в своєму домі, сказав президент.

Як зазначив Зеленський, попри все, ми разом і сьогодні. І так буде і сьогодні, бо немає значення на відстані чи наживо українці разом. Це відчуття, яке дає надію та допомагає триматися, ніхто не відбере, стверджує глава держави.

– Ми відзначаємо Різдво у важкий час. На жаль, не всі з нас в цей вечір вдома і не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, сьогодні з нами. Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше – наше українське серце, – переконаний Зеленський.

Це наша віра один в одного та єдність, тому людей сьогодні чекатимуть першу зорю у небі Києва, Закарпаття, Одеси чи Куп’янська, де б не були українці, наголосив глава держави.

Зеленський про те, як війна змінила українців

– Безумовно, часи війни змінили нас. І не так зараз важливо, як ми прикрашаємо свій дім, а те, як захищаємо його. Майже не має значення, які страви на столі. Важливо, які люди за столом. І щоб ті, хто зараз нас захищає і не може бути поруч вдома, були на зв’язку. Щоб почути їхній голос хоча б на хвилину, отримати найцінніше повідомлення: у мене все добре, – сказав Зеленський.

На його думку, радість приносять не яскраві ілюмінації, а просто світло в оселях та всередині нас. Ми щасливі, коли чуємо музику Різдва, але ще більше, коли не чуємо зло – звуки дронів і ракет над головою, зазначив президент.

Як пояснив Зеленський, напередодні Різдва росіяни вкотре показали, хто вони насправді. Зокрема, були масовані обстріли, сотні Shahed та застосування балістичного озброєння.

Так б’ють та роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським вважає Зеленський. Але ми тримаємось, підтримуємо один одного і молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб були живими, і за всіх у полоні, щоб повернулися додому, наголосив президент.

– За всіх наших загиблих героїв, які захистили Україну ціною життя. За всіх, кого Росія загнала в окупацію, кого змусила поїхати, кому важко, але вони не втратили Україну в собі. Отже, їх ніколи не втратить Україна. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося в темряві. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного. Ми обіймемо і зігріємо одне одного. Подзвонимо батькам, поцілуємо дітей. Міцно обіймемо своїх рідних. Звісно, згадаємо всіх своїх, – зазначив Зеленський.

Допоки живе людина всередині нас, не згасилася наша віра, залишилося сильне людське бажання жити – доти у жодного зла не має шансів. І зайвий доказ цьому – прекрасні діти, які в ці дні збираються разом, переодягаються у різні вбрання і йдуть сповіщати людей про радісну новину – народження сина Божого.

– І так само, як колись, ми відкриваємо свої двері та серця. Ми бережемо ці традиції. І це так важливо і цінно, що все це збереглося, не зникло, не стерлось, не забулось і живе. І поки так відбувається – доти не зникли ми, життя перемагатиме, бережеться Україна, – переконаний глава держави.

За його словами, здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, то вона точно здійсниться. Сьогодні мрія усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Але коли ми звертаємось до Бога, звісно, просимо про мир для України, сказав Зеленський.

На його думку, кожна українська родина заслуговує на те, щоб жити у злагоді, щоб кожна дитина зраділа подарункам, посміхнулася, зберегла таку важливу віру в добро і диво.

– Щоб очі наших дітей і батьків, коханих і рідних нарешті не плакали. Щоб добро і правда перемогли. Щоб була перемога та мир, і була Україна. І неодмінно буде день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік мирного Різдва і скажуть одне одному – Христос народився. Славімо Його! Я вітаю зі святом усіх вас, дорогі українці. Я бажаю щасливого Різдва, смачної куті та миру нам усім. Бережіть себе, свої родини та нашу Україну, – резюмував президент.

