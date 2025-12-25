Кремль не готов к реальному миру — ISW
- Россия публично отвергла украинские и европейские инициативы, назвав их «неконструктивными» еще до официальной реакции на 20-пунктный мирный план.
- Кремль настаивает на старых ультиматумах — отказе Украины от НАТО, демилитаризации и признании оккупации территорий.
- ISW считает, что Москва использует переговоры как инструмент давления, а не как реальный путь к завершению войны.
После публикации президентом Украины Владимиром Зеленским нового 20-пунктного мирного плана Кремль дал понять, что не заинтересован в учете украинских и европейских предложений.
Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW), обнародованном 24 декабря.
Реакция Кремля на новый мирный план
Аналитики ISW отмечают, что Россия еще до официального представления документа публично отвергла возможные контрпредложения Украины и Европы.
В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал инициативы, озвученные во время переговоров с американской делегацией в Майами, «неконструктивными».
В ISW отмечают, что такая риторика полностью соответствует многолетней позиции Кремля, который настаивает на требованиях, несовместимых с любым справедливым мирным урегулированием.
По оценке Института изучения войны, действующий 20-пунктный план существенно отличается от предыдущего 28-пунктного варианта и уже не содержит ряда требований, выгодных России.
В то же время Кремль продолжает настаивать на своих максималистских условиях, среди которых:
- полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;
- отказ Украины от курса на членство в НАТО и обязательства по нейтралитету;
- демилитаризация и так называемая «денацификация» Украины;
- международное признание аннексии оккупированных территорий и отмена западных санкций.
ISW отмечает, что эти требования фактически повторяют ультиматумы Кремля с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Аналитики считают, что Кремль использует сам факт мирных переговоров не для поиска компромисса, а для политического давления на Запад и попыток навязать свои условия.
Отсутствие официального ответа РФ на 20-пунктный план, а также сигналы о намерении добиваться его пересмотра свидетельствуют о низких перспективах достижения соглашения в ближайшее время.
В ISW подводят итог: нежелание России отказываться от своих первоначальных военных целей и ее бескомпромиссная позиция значительно снижают шансы на реальное прекращение войны.