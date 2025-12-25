Після публікації президентом України Володимиром Зеленським нового 20-пунктного мирного плану Кремль дав зрозуміти, що не зацікавлений у врахуванні українських та європейських пропозицій.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 24 грудня.

Реакція Кремля на новий мирний план

Аналітики ISW зазначають, що Росія ще до офіційного представлення документа публічно відкинула можливі контрпропозиції України та Європи.

Зокрема, помічник президента РФ Юрій Ушаков назвав ініціативи, озвучені під час переговорів з американською делегацією в Маямі, “неконструктивними”.

У ISW наголошують, що така риторика повністю відповідає багаторічній позиції Кремля, який наполягає на вимогах, несумісних із будь-яким справедливим мирним врегулюванням.

За оцінкою Інституту вивчення війни, чинний 20-пунктний план суттєво відрізняється від попереднього 28-пунктного варіанту та вже не містить низки вимог, вигідних Росії.

Водночас Кремль продовжує наполягати на своїх максималістських умовах, серед яких:

повне виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей;

відмова України від курсу на членство в НАТО та зобов’язання щодо нейтралітету;

демілітаризація та так звана “денацифікація” України;

міжнародне визнання анексії окупованих територій і скасування західних санкцій.

ISW наголошує, що ці вимоги фактично повторюють ультиматуми Кремля з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Аналітики вважають, що Кремль використовує сам факт мирних переговорів не для пошуку компромісу, а для політичного тиску на Захід і спроб нав’язати власні умови.

Відсутність офіційної відповіді РФ на 20-пунктний план, а також сигнали про намір домагатися його перегляду свідчать про низькі перспективи досягнення угоди найближчим часом.

В ISW підсумовують: небажання Росії відмовлятися від своїх початкових воєнних цілей та її безкомпромісна позиція значно знижують шанси на реальне припинення війни.

