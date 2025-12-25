Первопричина войны — имперская опухоль: МИД о стенограммах разговоров Путина и Буша
- Кремль пытается оправдать агрессию против Украины Революцией достоинства, тогда как истинной первопричиной войны являются имперские амбиции Путина.
- Спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Путин отрицал право Украины на существование еще в 2001 году, задолго до Революции достоинства и полномасштабного вторжения.
Кремль пытается оправдать свою агрессию против Украины событиями Революции достоинства. Однако первопричиной развязанной РФ войны являются имперские амбиции Владимира Путина.
Об этом заявил в сети X представитель МИД Украины Георгий Тихий.
Первопричиной войны являются имперские амбиции Путина
Представитель МИД прокомментировал опубликованные Национальным архивом безопасности США стенограммы встреч и телефонных разговоров Путина и Джорджа Буша-младшего.
— Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году, то есть за 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции достоинства, которую он часто называет первопричиной войны. На самом деле её первопричиной всегда была и остаётся имперская опухоль в его и других российских головах, – подчеркнул Тихий.
Стенограммы разговоров Путина у Буша-младшего
Национальный архив безопасности США – неправительственный исследовательский центр при Джорджтаунском университете – опубликовал стенограммы разговоров Владимира Путина и президента США Джорджа Буша-младшего.
В начале 2000-х годов в разговорах с Бушем Путин фактически просил его принять Россию в НАТО и жаловался на потерю контроля над Украиной.
В 2008 году на одной из стенограмм Путин говорил Бушу о “рисках” возможного вступления Украины в НАТО и называл её “искусственным” государством.
Во время последней встречи Путина и Буша как президентов в резиденции Бочаров ручей в Сочи 6 апреля 2008 года глава Кремля выразил позицию России относительно нерасширения НАТО:
— Это не будет для вас новым, и я не ожидаю ответа; я просто хочу сказать это вслух. Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и нас, долгосрочное противостояние.