В Вашингтоне опубликовали дословные стенограммы переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джорджем Бушем-младшим, рассекреченные после судебного иска Архива национальной безопасности в рамках Закона о свободе информации.

Соответствующие материалы опубликовали в пресс-центре Национального архива безопасности США.

Стенограммы разговоров Путина и Джорджем Бушем-младшим

По данным ведомства, документы охватывают ключевые переговоры 2001, 2005 и 2008 годов и фиксируют трансформацию позиции Кремля — от стремления к интеграции в западную систему безопасности до открытого противостояния.

Сейчас смотрят

После терактов 11 сентября 2001 года Путин позиционировал Россию как близкого партнера США в борьбе с международным терроризмом.

В стенограммах зафиксировано, что он активно сравнивал войну России в Чечне с американской борьбой против Аль-Каиды, а Буш в ответ называл Путина человеком, с которым хотел бы быть рядом в окопе.

В этот период стороны обсуждали сотрудничество по Афганистану, Ирану, Северной Корее и нераспространению ядерного оружия.

Путин даже поднимал тему возможного членства России в НАТО, одновременно подчеркивая чувство покинутости после распада СССР.

С середины 2000-х тон переговоров резко изменился.

Путин начал системно критиковать вторжение США в Ирак, развертывание американской системы противоракетной обороны в Европе и планы расширения НАТО.

В разговорах 2005–2008 годов он прямо заявлял, что ПРО в Польше и Чехии рассматривается Россией как прямая военная угроза, а также предупреждал о возможных сценариях ядерного реагирования.

В стенограммах зафиксированы слова Путина о том, что запуск ракеты из Северной Европы может достичь Москвы за несколько минут, что, по его словам, заставит Россию привести в действие весь потенциал ядерного сдерживания.

Отдельное место в документах занимает вопрос Украины. Во время последней встречи в 2008 году после саммита НАТО в Бухаресте Путин прямо высказался против вступления Украины и Грузии в Альянс.

В стенограммах указано, что российский президент заявлял о готовности Кремля постоянно “создавать проблемы” Украине в случае движения в сторону НАТО, а также опираться на внутренние антинатовские силы.

Эти тезисы фактически повторяют риторику, которую Россия использует и после 2014 года, и во время полномасштабной войны.

В то же время Буш признавал жесткость и настойчивость Путина, но не менял позицию США по поддержке расширения НАТО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.