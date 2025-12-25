Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы направить свой миротворческий контингент в Украину после завершения войны.

Об этом Подоляк сказал в интервью Новости.LIVE.

Какие страны могут направить миротворцев в Украину

По словам Подоляка, ряд государств заявил о готовности направить миротворческие войска в Украину после завершения войны. Речь идет о Великобритании, Франции, Германии и Турции.

— Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны быть представлены другие страны, заинтересованные в этом, – отметил советник ОП.

Подоляк обратил внимание на интересы отдельных государств. Для Турции, по его словам, важно предотвратить повторение ситуаций, которые могут создавать экономические и бизнес-риски в Черноморском регионе.

По мнению Подоляка, Анкара заинтересована “исключить повторение того, что создает бизнес-проблемы, экономические проблемы в акватории Черного моря”.

Советник Офиса президента добавил, что война РФ против Украины будет иметь системные последствия для Европы.

— В целом эта война приведет к тотальному переформатированию европейского пространства. Украина будет максимально быстро двигаться в европейском направлении. А Европа будет пересматривать стиль жизни, в котором она сегодня живет. Он будет более аскетичный, милитарный и антироссийский, – считает Подоляк.

Напомним, недавно генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bild сообщил, что некоторые европейские государства допускают направление своих военных в Украину для поддержания мира или в случае нарушения Россией условий возможного мирного соглашения.

— Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это будет нужно, – сказал Рютте.

