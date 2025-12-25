Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати свій миротворчий контингент до України після завершення війни.

Про це Подоляк сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.

Які країни можуть надіслати миротворців в Україну

За словами Подоляка, низка держав заявила про готовність направити миротворчі війська до України після завершення війни. Йдеться про Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину.

– Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені, – зазначив радник ОП.

Подоляк звернув увагу на інтереси окремих держав. Для Туреччини, за його словами, важливо запобігти повторенню ситуацій, які можуть створювати економічні та бізнесові ризики в Чорноморському регіоні.

На думку Подоляка, Анкара зацікавлена “унеможливити повторення того, що створює бізнесові проблеми, економічні проблеми в акваторії Чорного моря”.

Радник Офісу президента додав, що війна РФ проти України матиме системні наслідки для Європи.

– Взагалі ця війна приведе до тотального переформатування європейського простору. Україна буде максимально швидко рухатися в європейському напрямку. А Європа буде переосмислювати стиль життя, в якому вони сьогодні живуть. Він буде більш аскетичний, мілітарний і антиросійський, – вважає Подоляк.

Нагадаємо, днями генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild повідомив, що деякі європейські держави допускають направлення своїх військових до України для підтримання миру або у разі порушення Росією умов можливої мирної угоди.

– Звичайно, наразі ми не обговорюємо деталі публічно. Але можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надати війська, якщо це буде потрібно, – сказав Рютте.

