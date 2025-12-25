Подоляк назвав країни, які готові направити миротворців в Україну після війни
- Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати миротворчий контингент до України після завершення війни.
- Війна РФ проти України матиме системні наслідки для Європи.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати свій миротворчий контингент до України після завершення війни.
Про це Подоляк сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.
Які країни можуть надіслати миротворців в Україну
За словами Подоляка, низка держав заявила про готовність направити миротворчі війська до України після завершення війни. Йдеться про Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину.
– Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені, – зазначив радник ОП.
Подоляк звернув увагу на інтереси окремих держав. Для Туреччини, за його словами, важливо запобігти повторенню ситуацій, які можуть створювати економічні та бізнесові ризики в Чорноморському регіоні.
На думку Подоляка, Анкара зацікавлена “унеможливити повторення того, що створює бізнесові проблеми, економічні проблеми в акваторії Чорного моря”.
Радник Офісу президента додав, що війна РФ проти України матиме системні наслідки для Європи.
– Взагалі ця війна приведе до тотального переформатування європейського простору. Україна буде максимально швидко рухатися в європейському напрямку. А Європа буде переосмислювати стиль життя, в якому вони сьогодні живуть. Він буде більш аскетичний, мілітарний і антиросійський, – вважає Подоляк.
Нагадаємо, днями генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bild повідомив, що деякі європейські держави допускають направлення своїх військових до України для підтримання миру або у разі порушення Росією умов можливої мирної угоди.
– Звичайно, наразі ми не обговорюємо деталі публічно. Але можу сказати, що кілька європейських країн заявили про свою готовність надати війська, якщо це буде потрібно, – сказав Рютте.