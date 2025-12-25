Різдвяна атака РФ по енергетиці: без світла низка областей, в Україні — погодинні вимкнення
- У Різдвяну ніч ворог атакував енергооб’єкти Чернігівщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Харківщини та Одещини.
- У всіх регіонах України діють погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для бізнесу.
- Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, уряд ухвалив рішення щодо посилення контролю та будівництва нових генерувальних потужностей.
У Різдвяну ніч ворог атакував енергооб’єкти Чернігівщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Харківщини та Одещини — там споживачі без світла. Аварійно-відновлювальні роботи на місцях пошкоджень тривають цілодобово.
Про це повідомив державний секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко.
Стан енергетики в Україні на 25 грудня
Сьогодні, 25 грудня, графіки погодинних вимкнень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України. Актуальні графіки можна подивитися на офіційних сайтах обленерго.
— Для того, щоб у таких складних умовах забезпечити стабільне електропостачання населення в опалювальний сезон, вчора на своєму засіданні уряд ухвалив низку рішень. Зокрема, посилення контролю за дотриманням законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання та завершення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності, — наголосив Сергій Суярко.
Тож незабаром збудують нові об’єкти генерації.
Відтепер Держенергонагляд має повноваження контролювати виробників електричної енергії, операторів системи передачі та операторів систем розподілу, а також теплопостачальних підприємств.
Рішення уряду діятиме протягом усього воєнного стану.
Також Кабмін ухвалив рішення про перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури, щоб був справедливий і збалансований розподіл електроенергії.