У Різдвяну ніч ворог атакував енергооб’єкти Чернігівщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Харківщини та Одещини — там споживачі без світла. Аварійно-відновлювальні роботи на місцях пошкоджень тривають цілодобово.

Про це повідомив державний секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко.

Стан енергетики в Україні на 25 грудня

Сьогодні, 25 грудня, графіки погодинних вимкнень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України. Актуальні графіки можна подивитися на офіційних сайтах обленерго.

— Для того, щоб у таких складних умовах забезпечити стабільне електропостачання населення в опалювальний сезон, вчора на своєму засіданні уряд ухвалив низку рішень. Зокрема, посилення контролю за дотриманням законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання та завершення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності, — наголосив Сергій Суярко.

Тож незабаром збудують нові об’єкти генерації.

Відтепер Держенергонагляд має повноваження контролювати виробників електричної енергії, операторів системи передачі та операторів систем розподілу, а також теплопостачальних підприємств.

Рішення уряду діятиме протягом усього воєнного стану.

Також Кабмін ухвалив рішення про перегляд переліку об’єктів критичної інфраструктури, щоб був справедливий і збалансований розподіл електроенергії.

