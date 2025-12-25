Украину накроют снегопады и сильный ветер: погода на 26 декабря
- В пятницу, 26 декабря, почти по всей Украине ожидается ухудшение погоды с метелями, гололедом на дорогах и порывами ветра до 15-20 м/с.
- Синоптики объявили первый уровень опасности из-за прихода атмосферного фронта, который принесет снегопады.
Украинцев предупредили об ухудшении погоды и усилении опасных метеорологических явлений в течение пятницы, 26 декабря.
Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Погода на 26 декабря в Украине
По информации ГСЧС и Укргидрометцентра, 26 декабря по Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метель, а на дорогах — гололедица. Объявлен первый уровень опасности — желтый.
В Укргидрометцентре сообщили, что погода на территории Украины станет по-настоящему зимней, поскольку атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо.
В ночные часы ожидается снег в северных, большинстве восточных и центральных областях, а днем — по всей территории Украины, кроме крайнего Запада.
В то же время на дорогах будет образовываться гололедица. Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью ориентировочно 7-12 м/с.
В ночь на 26 декабря в северных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что будет вызывать метели в северных областях, а днем — по Украине в целом, кроме Закарпатья.
Кроме этого, мороз несколько ослабнет в результате увеличения облачности. В Укргидрометцентре прогнозируют температурный фон ближайшей ночью примерно от -4 до -9 градусов.
Также в Карпатах и Прикарпатье прогнозируется до -13 градусов мороза. В то же время дневные максимумы по всей территории Украины составят от 0 до -5 градусов мороза.
Погода на 26 декабря в Киеве
В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях в столице и на территории Киевской области.
В частности, 26 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метель, а на дорогах — гололедица. Согласно прогнозу, объявлен первый уровень опасности, желтый.
Граждан предупреждают, что осложненные погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В пятницу, 26 декабря, украинцев призывают одеваться теплее, быть внимательными и осторожными на дороге.