Украинцев предупредили об ухудшении погоды и усилении опасных метеорологических явлений в течение пятницы, 26 декабря.

Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Погода на 26 декабря в Украине

По информации ГСЧС и Укргидрометцентра, 26 декабря по Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метель, а на дорогах — гололедица. Объявлен первый уровень опасности — желтый.

В Укргидрометцентре сообщили, что погода на территории Украины станет по-настоящему зимней, поскольку атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо.

В ночные часы ожидается снег в северных, большинстве восточных и центральных областях, а днем — по всей территории Украины, кроме крайнего Запада.

В то же время на дорогах будет образовываться гололедица. Воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью ориентировочно 7-12 м/с.

В ночь на 26 декабря в северных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что будет вызывать метели в северных областях, а днем — по Украине в целом, кроме Закарпатья.

Кроме этого, мороз несколько ослабнет в результате увеличения облачности. В Укргидрометцентре прогнозируют температурный фон ближайшей ночью примерно от -4 до -9 градусов.

Также в Карпатах и Прикарпатье прогнозируется до -13 градусов мороза. В то же время дневные максимумы по всей территории Украины составят от 0 до -5 градусов мороза.

Погода на 26 декабря в Киеве

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях в столице и на территории Киевской области.

В частности, 26 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и метель, а на дорогах — гололедица. Согласно прогнозу, объявлен первый уровень опасности, желтый.

Граждан предупреждают, что осложненные погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В пятницу, 26 декабря, украинцев призывают одеваться теплее, быть внимательными и осторожными на дороге.

