Анастасия Кожушко, редактор ленты
Туман и мокрый снег: какой будет погода на Рождество и следующую неделю
На следующей неделе погода в Украине будет оставаться относительно спокойной и однообразной.
Об этом Фактам ICTV рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
Какая будет погода в Украине на выходных
По ее словам, на большинстве территории осадки не ожидаются, однако сохранится облачность и туман, особенно в ночные и утренние часы. В некоторых областях пройдет мокрый снег.
– Поле повышенного атмосферного давления будет определять спокойную погоду. Осадки ожидаются только в западных областях, небольших, локального характера, а ночью 21 декабря возможен мокрый снег, – отметила Птуха.
Какая будет погода на следующей неделе
С понедельника температурные показатели останутся почти без изменений.
В течение суток они будут колебаться от трех градусов мороза до трех тепла, на западе страны днем возможны небольшие плюсовые значения, а в Крыму температура может подняться до +10°C.
– С 23 по 24 декабря существенных осадков не прогнозируется. Лишь на западе возможен небольшой мокрый снег. Наибольшее снижение температуры ожидается в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях — до нуля, минус шесть в ночные часы, — добавила синоптика.
Погода на Рождество
В Рождество, 25 декабря, погодные условия будут оставаться без осадков, хотя ожидается небольшое снижение температуры.
Ночью от -4 до -10°C, днем – около 0…-6°C, добавила синоптика.
Предупреждение о тумане
По словам эксперта, начиная с 20 декабря по всей территории Украины будут наблюдаться туманы.
– Туманы будут храниться по всей территории Украины, особенно в ночные и утренние часы. Слабый ветер и стабильные воздушные массы обуславливают однообразную и спокойную погоду, – подытожила Наталья Птуха.
Ранее Факты ICTV рассказали, какой будет погода в январе 2026 года. Подробнее об этом – читайте в материале.