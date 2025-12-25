Україну накриють снігопади та сильний вітер: погода на 26 грудня
- У п'ятницю, 26 грудня, майже по всій Україні очікується погіршення погоди з хуртовинами, ожеледицею на дорогах та поривами вітру до 15-20 м/с.
- Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через прихід атмосферного фронту, який принесе снігопади.
Українців попередили про погіршення погоди та посилення небезпечних метеорологічних явищ протягом п’ятниці, 26 грудня.
Про це повідомили Український гідрометеорологічний центр та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Погода на 26 грудня в Україні
За інформацією ДСНС і Укргідрометцентру, 26 грудня по Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовина, а на дорогах – ожеледиця. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий.
В Укргідрометцентрі повідомили, що погода на території України стане по-справжньому зимовою, оскільки атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо.
У нічні години очікується сніг у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень – по всій території України, крім крайнього Заходу.
Водночас на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю орієнтовно 7-12 м/с.
У ніч на 26 грудня у північних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини у північних областях, а вдень – по Україні загалом, крім Закарпаття.
Крім цього, мороз дещо послабшає внаслідок збільшення хмарності. В Укргідрометцентрі прогнозують температурний фон найближчої ночі приблизно від -4 до -9 градусів.
Також у Карпатах та на Прикарпатті прогнозується до -13 градусів морозу. Водночас денні максимуми по всій території України становитимуть від 0 до -5 градусів морозу.
Погода на 26 грудня у Києві
В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища у столиці та на території Київської області.
Зокрема, 26 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовина, а на дорогах – ожеледиця. Згідно з прогнозом, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Громадян попереджають, що ускладнені погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
У п’ятницю, 26 грудня, українців закликають одягатися тепліше, бути уважними та обережними на дорозі.