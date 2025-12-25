Українців попередили про погіршення погоди та посилення небезпечних метеорологічних явищ протягом п’ятниці, 26 грудня.

Про це повідомили Український гідрометеорологічний центр та Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Погода на 26 грудня в Україні

За інформацією ДСНС і Укргідрометцентру, 26 грудня по Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовина, а на дорогах – ожеледиця. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий.

В Укргідрометцентрі повідомили, що погода на території України стане по-справжньому зимовою, оскільки атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо.

У нічні години очікується сніг у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень – по всій території України, крім крайнього Заходу.

Водночас на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю орієнтовно 7-12 м/с.

У ніч на 26 грудня у північних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини у північних областях, а вдень – по Україні загалом, крім Закарпаття.

Крім цього, мороз дещо послабшає внаслідок збільшення хмарності. В Укргідрометцентрі прогнозують температурний фон найближчої ночі приблизно від -4 до -9 градусів.

Також у Карпатах та на Прикарпатті прогнозується до -13 градусів морозу. Водночас денні максимуми по всій території України становитимуть від 0 до -5 градусів морозу.

Погода на 26 грудня у Києві

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища у столиці та на території Київської області.

Зокрема, 26 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовина, а на дорогах – ожеледиця. Згідно з прогнозом, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Громадян попереджають, що ускладнені погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У п’ятницю, 26 грудня, українців закликають одягатися тепліше, бути уважними та обережними на дорозі.

