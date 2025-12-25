Владимир Зеленский провел разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент поблагодарил представителей США за “конструктив, интенсивную работу и поздравления украинцев с Рождеством”.

Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: что известно

— Сегодня очень хорошо поговорили со специальным представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Спасибо за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством, – написал глава государства в Telegram.

По словам Зеленского, украинская и американская делегации “работают 24/7, чтобы приблизить завершение этой жестокой российской войны против Украины”.

Президент отметил, что стороны делают всё возможное, чтобы “сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными”.

— Обсудили некоторые существенные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает, – рассказал Зеленский.

Он выразил надежду, что сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсуждались, будут полезными.

Во время разговора присутствовали Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Андрей Сибига, Сергей Кислица, Игорь Брусило и Александр Бевз.

На сегодня запланирован еще один разговор Умерова с Уиткоффом и Кушнером.

— Попросил также ребят передать наше поздравление президенту Трампу и всей семье Трампов с Рождеством. Спасибо, – подвел итог Зеленский.

