США будут последовательно снимать санкции с РФ после войны – Зеленский
- Мирное соглашение между Украиной и США не предусматривает снятия санкций с РФ.
- США планируют последовательную отмену санкций после завершения войны.
- Обсуждается паритет в свободной торговле между Украиной, США и РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект соглашения о прекращении войны между Украиной и Россией не предусматривает снятия санкций против РФ на момент подписания со стороны США.
Мирный план и санкции против РФ
В то же время, по его словам, после завершении войны Америка планирует последовательно снимать ограничительные меры.
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
– Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций, – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что пока нет смысла включать положение о снятии санкций непосредственно в текст соглашения, поскольку неизвестно, как Россия отнесется к документу и каких действий следует ожидать.
– Американские санкции – это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других стран мира. Это многосторонняя история по санкциям, и будет довольно странно, если кто-нибудь будет обещать что-то за других, – отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский сообщил, что США стремятся обеспечить паритет с РФ по вопросам свободной торговли, если будут заключены соответствующие соглашения с Украиной.
– Позиция Америки, поскольку это четырехсторонний документ относительно свободной торговли, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами, – пояснил президент.
В то же время Украина самостоятельно планирует ускорить заключение соглашения о свободной торговле с США после подписания мирного документа.
Напомним, Украина, США и РФ второй месяц обсуждают мирный план из 20 пунктов и ряда дополнительных документов.
О чем говорится в пунктах нового мирного плана – читайте в материале.