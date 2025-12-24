Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект соглашения о прекращении войны между Украиной и Россией не предусматривает снятия санкций против РФ на момент подписания со стороны США.

Мирный план и санкции против РФ

В то же время, по его словам, после завершении войны Америка планирует последовательно снимать ограничительные меры.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

– Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что пока нет смысла включать положение о снятии санкций непосредственно в текст соглашения, поскольку неизвестно, как Россия отнесется к документу и каких действий следует ожидать.

– Американские санкции – это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других стран мира. Это многосторонняя история по санкциям, и будет довольно странно, если кто-нибудь будет обещать что-то за других, – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что США стремятся обеспечить паритет с РФ по вопросам свободной торговли, если будут заключены соответствующие соглашения с Украиной.

– Позиция Америки, поскольку это четырехсторонний документ относительно свободной торговли, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами, – пояснил президент.

В то же время Украина самостоятельно планирует ускорить заключение соглашения о свободной торговле с США после подписания мирного документа.

Напомним, Украина, США и РФ второй месяц обсуждают мирный план из 20 пунктов и ряда дополнительных документов.

