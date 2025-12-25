Володимир Зеленський провів розмову із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Президент подякував представникам США за “конструктив, інтенсивну роботу та привітання українців з Різдвом”.

Розмова Зеленського з Віткоффом і Кушнером: що відомо

– Сьогодні дуже добре поговорили зі спеціальним представником президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Дякую за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом, – написав глава держави у Тelegram.

За словами Зеленського, українська та американська делегації “працюють 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України”.

Президент зазначив, що сторони роблять все можливе, щоб “зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними”.

– Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає, – розповів Зеленський.

Він висловив сподівання, що сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорювалися, будуть корисними.

Під час розмови були присутні Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило та Олександр Бевз.

На сьогодні запланована ще одна розмова Умєрова з Віткоффом та Кушнером.

– Попросив також хлопців переказати наше привітання для президента Трампа та всієї родини Трампів з Різдвом. Дякую, – підсумував Зеленський.

