Доля украинского оружия в армии превысила 50% — Свириденко
- Доля вооружения украинского производства в Силах обороны уже превысила 50%.
- Юлия Свириденко подчеркнула, что в 2026 году Украина планирует дальнейшее наращивание этих показателей для укрепления оборонной самостоятельности.
Более половины оружия, которое сейчас есть в Силах обороны, произвели именно украинские компании.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время ответа на вопросы журналистов 26 декабря.
Свириденко о производстве украинского оружия
Премьер-министр вспомнила, как в октябре 2025 года президент Владимир Зеленский говорил, что Украина должна выйти на показатель не менее 50% собственного оружия на фронте.
— На данный момент более 50% вооружения в армии — именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году, то более 75% средств направлено на закупку именно у украинских производителей, — объяснила она.
Премьер-министр подчеркнула, что все хорошо понимают, что украинская армия — это наша гарантия безопасности.
Именно поэтому в течение 2026 года государство стремится к дальнейшему наращиванию доли украинского оружия на фронте и повышению способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону.
Юлия Свириденко поблагодарила всех украинских производителей и оружейников (как государственных, так и частных) за то, что они постоянно находятся в контакте с военными.
По ее словам, производители оружия постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность в результате постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя.
Как объяснила премьер-министр, для Украины очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства, ведь это путь к самодостаточности нашей экономики и государства.