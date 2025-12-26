Более половины оружия, которое сейчас есть в Силах обороны, произвели именно украинские компании.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время ответа на вопросы журналистов 26 декабря.

Свириденко о производстве украинского оружия

Премьер-министр вспомнила, как в октябре 2025 года президент Владимир Зеленский говорил, что Украина должна выйти на показатель не менее 50% собственного оружия на фронте.

— На данный момент более 50% вооружения в армии — именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году, то более 75% средств направлено на закупку именно у украинских производителей, — объяснила она.

Премьер-министр подчеркнула, что все хорошо понимают, что украинская армия — это наша гарантия безопасности.

Именно поэтому в течение 2026 года государство стремится к дальнейшему наращиванию доли украинского оружия на фронте и повышению способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону.

Юлия Свириденко поблагодарила всех украинских производителей и оружейников (как государственных, так и частных) за то, что они постоянно находятся в контакте с военными.

По ее словам, производители оружия постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность в результате постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя.

Как объяснила премьер-министр, для Украины очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства, ведь это путь к самодостаточности нашей экономики и государства.

