Понад половину зброї, яка зараз наявна у Силах оборони, виробили саме українські компанії.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час відповіді на запитання журналістів 26 грудня.

Свириденко про виробництво української зброї

Прем’єр-міністерка пригадала, як у жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський казав, що Україна має вийти на показник щонайменше у 50% власної зброї на фронті.

– Станом на зараз, понад 50% озброєння у війську – саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї та техніки у 2025 році, то понад 75% коштів спрямовано на закупівлю саме в українських виробників, – пояснила вона.

Прем’єр-міністерка наголосила, що всі добре розуміють, що українська армія – це наша гарантія безпеки.

Саме тому протягом 2026 року держава прагне до подальшого нарощування частки української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону.

Юлія Свириденко подякувала всім українським виробникам та зброярам (як державним, так і приватним) за те, що вони постійно перебувають у контакті з військовими.

За її словами, виробники зброї постійно працюють над тим, щоб збільшити виробничі можливості та підвищити ефективність внаслідок постійної адаптації до змін умов на полі бою.

Як пояснила прем’єр-міністерка, для України дуже важливо забезпечити самостійність оборонного виробництва, адже це шлях до самозарадності нашої економіки та держави.

