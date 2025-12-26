Правительство ввело долгосрочные контракты для производства в рамках программы Зброя Перемоги по поручению Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль 26 декабря.

Долгосрочные контракты для оборонных закупок

По словам Шмыгаля, Украина делает систему оборонных закупок стабильной, прогнозируемой и удобной для наших производителей оружия.

Министр обороны рассказал, что теперь контракты на военную технику из перечня программы Зброя Перемоги планируют заключать на весь срок производственного цикла, в частности, разработку, производство и ремонт.

Как утверждает Шмыгаль, продолжается формирование объемов закупок на среднесрочный период. По его словам, произойдет привязка условий предоплаты к этапам выполнения работ для их ритмичного финансирования.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, что потребности будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода.

По ее мнению, это обеспечит армии прогнозируемость, а украинским оборонным предприятиям — возможность планировать производство, инвестиции и расширение мощностей.

— Создаем условия для запуска новых производств и развития имеющихся мощностей оборонно-промышленного комплекса, — подчеркнула Свириденко.

Программа Зброя Перемоги: что предусматривает

В Министерстве обороны напомнили, что Кабинет министров запустил программу Зброя Перемоги в конце 2024 года, сформировав четкие критерии для производителей, которые получают от государства гарантированные долгосрочные контракты на три, пять или 10 лет.

Среди требований: локализация более 50% от удельной стоимости всех компонентов, кодификация образцов вооружения, долгосрочная потребность армии в этом оружии, серийное производство украинскими предприятиями.

Как отметили в Министерстве обороны, реализация долгосрочных контрактов ускорит и масштабирует производство, обеспечит непрерывные поставки вооружения и техники в подразделения.

