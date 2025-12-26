Ситуация в Купянске: Трегубов о давлении РФ на левом берегу реки Оскол
- Российские оккупанты пытаются усилить давление на левом берегу реки Оскол, стремясь компенсировать провал предыдущего штурма Купянска.
- В то же время Силы обороны продолжают зачистку города от остатков вражеских групп, которые выдвинулись вперед без надлежащей подготовки.
Российские оккупанты пытаются давить на украинских защитников в районе Купянска Харьковской области, стремясь компенсировать свою провальную атаку на город.
Об этом заявил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.
Какая ситуация в Купянске 26 декабря
— Есть давление на Купянском направлении. Есть попытки как-то восстановить и компенсировать ту ситуацию, в которую они сами себя загнали вблизи Купянска, — отметил Трегубов.
По его словам, российская армия пытается давить на левом берегу реки Оскол, проводя перегруппировку. Но украинские воины продолжают зачистку оккупантов в Купянске.
Как утверждает Трегубов, россияне с самого начала не обеспечили основу для этой операции, поскольку слишком сильно бежали вперед, чтобы осуществить “захват Купянска” к определенной дате.
17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что Силы обороны Украины отбросили оккупантов от Купянска, а под контролем ВСУ находится около 90% города.