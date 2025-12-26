Российские оккупанты пытаются давить на украинских защитников в районе Купянска Харьковской области, стремясь компенсировать свою провальную атаку на город.

Об этом заявил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Какая ситуация в Купянске 26 декабря

— Есть давление на Купянском направлении. Есть попытки как-то восстановить и компенсировать ту ситуацию, в которую они сами себя загнали вблизи Купянска, — отметил Трегубов.

По его словам, российская армия пытается давить на левом берегу реки Оскол, проводя перегруппировку. Но украинские воины продолжают зачистку оккупантов в Купянске.

Как утверждает Трегубов, россияне с самого начала не обеспечили основу для этой операции, поскольку слишком сильно бежали вперед, чтобы осуществить “захват Купянска” к определенной дате.

17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что Силы обороны Украины отбросили оккупантов от Купянска, а под контролем ВСУ находится около 90% города.

